Буксуют после Эль-Класико или вновь недооценка? Боруссия М – Реал 2:2. Обзор матча и видео голов

Маркус Тюрам сначала удивил мадридцев, а затем и вовсе их шокировал – "Реал" горел на стадионе в Германии со счетом 2:0 вплоть до 87-й минуты, показывая посредственную игру. Бензема и Каземиро смогли исправить положение, но точно несущественно, скорее отобрав очки у соперника, а не оформив собственное продвижение в квартете.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов "Боруссия М" – "Реал".

Менхенгладбах. "Боруссия-Парк".

"Боруссия М" – "Реал" 2:2

Голы: Тюрам (33, 58) – Бензема (87), Каземиро (90+3)