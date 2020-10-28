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Клопп: Происходящее сейчас – словно жизнь в браке. Бывают хорошие моменты, бывают плохие

Лига Чемпионов
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Еще и травма Фабиньо

Клопп: Происходящее сейчас – словно жизнь в браке. Бывают хорошие моменты, бывают плохие
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 2-го тура ЛЧ с "Мидтьюлландом" (2:0). Цитирует менеджера BBC.

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"Происходящее сейчас – словно жизнь в браке. Бывают хорошие моменты, бывают плохие. Это была тяжелая игра, но победа со счетом 2:0 – это совершенно нормально. Нам точно нужно сплотиться. Мы потеряли Фабиньо в первом тайме, Рису Уильямсу всего 19, а он уже сыграл больше матчей в Лиге чемпионов, чем в АПЛ – думаю, это редкость".

"В перерыве пришлось снять с игры Хендерсона. Мы изначально планировали дать ему 45 минут, чтобы он был готов к "Вест Хэму". Травма задней поверхности бедра у Фабиньо – это последнее, что сейчас нужно "Ливерпулю". Боль была несильной, он сказал, что может продолжить, но без рывков – это бы не особо помогло. Ситуация не очень хорошая, детали прояснятся после МРТ".

Напомним, ранее "красные" потеряли Вирджила Ван Дейка и Жоэля Матипа – именно Фабиньо мог подстраховать центрбеков. Теперь из здоровых основных центральных защитников у "Ливерпуля" остался только Джо Гомес.

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В статье: Джордан Хендерсон Юрген Клопп Ливерпуль Фабиньо Мидтьюлланн (Хернинг) Мидтьюланн (Дания)
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Источник:
BBC

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