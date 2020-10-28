Скользкий паритет, мягкие украинцы, робкие попытки изменить ход игры. Итальянские СМИ - о ничьей Шахтера и Интера

Футболисты "Интера" недовольны ничьей 0:0 с "Шахтером". Отмечают, что ехали в Киев за победой, поэтому делить очки для них обидно. Такое же настроение царит и на страницах итальянских спортивных СМИ. Несмотря на тот факт, что для "Интера" это был гостевой матч, именно "нерадзурри" старались быть хозяевами на поле. Но до конца своих правил не навязали.

"Милые и мягкие украинцы, плохие и решительные (но расточительные) "нерадзурри"...

"У "Интера" есть проблема – и очень большая. Он хорошо играет, производит, создает, но приобретает меньше, чем заслуживает. По сути, это преступление. На этот раз он не мог забить "Шахтеру" пять, как это было в августе, но ноли на поле в Киеве - неожиданная шутка, несправедливость, - пишет La Gazzetta dello Sport. - "Шахтер" на прошлой неделе огорошил "Реал", поэтому мог довольствоваться игрой в защите, не думая об атаке. После этого скользкого паритета европейский путь Конте сужается: решать придется в спаренном туре с испанцами".

"С момента расправы в Лиге Европы прошел 71 день и многое изменилось. Равновесия в целом стало больше, но команды все еще сохраняют разные сущности: милые и мягкие украинцы, плохие и решительные (но расточительные) "нерадзурри". Дриблинг "Шахтера" часто беззаботный, несмотря на наличие некоторых интересных личностей (таких как Тете и Додо). "Интеру" достаточно было лишь немного нажать, чтобы нанести вред", - описал автор отчета общий расклад сил.

"Робкие попытки "Шахтера" изменить ход поединка не пугали и не напрягали Хандановича" ...

"Конте останавливается у перекладин", - называется отчет о матче на сайте издания Corriere dello sport. - "Нерадзурри" слишком много теряют в Киеве и не выходят за рамки ничьей, которая усложняет путь в Лиге чемпионов"...

"Доминирует в большей части матча, создает разрывные моменты, дважды попадает в перекладину, но в итоге оставляет ворота соперника сухими, приобретая опасные 0:0 в Киеве. Вечер Лиги чемпионов для Антонио Конте (только одна победа в последних пяти играх в целом) оказался горьким. Несмотря на хорошо сыгранный матч, на поле "Шахтера" удалось получить лишь вторую подряд ничью в этой группе. Слишком много неиспользованных возможностей – и теперь европейский путь усложняется двойным вызовом от "Реала". Команде нужен поворотный момент, который все еще не наступил".

Описывая события матча, автор констатирует: "А что "Шахтер"? Ждет, защищается, остается накрытым. Робкие попытки изменить ход поединка не пугали и не напрягали Хандановича. Доминирование "Интера" очевидно, но голы отсутствуют. И это важная деталь".

"Шахтер" робко атакует"...

Tuttosport пишет о преданных игроками "Интера" традициях Конте, акцентируя внимание на большом количестве нереализованных моментов. "В матче-переигровке полуфинала Лиги Европы "Интер" добывает только ничью. Команда Конте доминировала в игре в первом тайме, но после перерыва создала лишь один реальный шанс усилиями Лаутаро Мартинеса. Этого мало, чтобы выиграть матч", - отмечает автор.

Описание матча на этом ресурсе нельзя назвать подробным. Но свои изюминки отчет имеет. Здесь вспомнили об эпизоде ​​с возможным пенальти при падении Лукаку в борьбе с Бондарем (просто констатировали, что ВАР промолчал), а игру "Шахтера" назвали робкой: "Шахтер" робко атакует, не беспокоя Хандановича, "Интер" хорошо перекрывает все поле, держит мяч в игре, но страдает в каждом голевом эпизоде" (имеется в виду то, что "нерадзурри" не пользовались своими шансами забить).

"Патруль Конте беспокоил оборону "Шахтера", но это не дало результата"...

"Интер" приобретает застенчивые 0:0 в Киеве против донецкого "Шахтера", - пишет Rai Sport. - "Нерадзурри" строят, создают, но не забивают. Это вторая ничья подряд после игры против Гладбаха. Теперь европейский путь в группе В усложняется, а все началось на прошлой неделе, когда украинская команда добилась успеха на поле "Реала".

"Футболисты "Шахтера" почти не появлялись у ворот Хандановича и дождались свистка на перерыв с хорошей порцией успеха ... Во второй половине встречи сюжет не меняется: патруль Конте беспокоил массированную оборону "Шахтера". Но робкие попытки в конце поединка не дали результата", - резюмировал автор.

"Интер" осложнил себе жизнь в этой Лиге чемпионов – это главный мотив материалов итальянских СМИ. После 5:0 в августе над "Шахтером" нулевая ничья в Киеве стала неприятным сюрпризом для местной футбольной общины. Но нам то что?