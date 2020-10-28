Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виллаш-Боаш: У Марселя нет денег, чтобы привезти сюда Пепа – увы, у вас есть только я и моя тактика
АВБ на связи
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отреагировал на критику за матч 2-го тура группового этапа ЛЧ с "Манчестер Сити" (3:0). Цитирует наставника французского клуба L'Équipe.
"Нам немного не повезло, когда была равная игра. В первом тайме нам было трудно выбраться из-под прессинга соперника. Во втором тайме ситуация стала немного лучше, мы обрели уверенность, но второй гол нас добил. Тяжелое поражение".
"Команды играют в 5 защитников против "Сити", потому что "Сити" контролирует игру и ширину. И пятерка лучше помогает справляться с шириной их атаки. Мы выбрали эту схему именно для этого, но при этом легко теряли мяч, они чисто и агрессивно прессинговали. Против такой команды у тебя возникает только 2-3 момента за игру".
"Когда я пробовал что-то другое против команды подобного уровня, "ПСЖ", мы влетели 0:4, а вы меня уничтожили. Необязательно оскорблять меня. "Сити" – это "Сити". "Горожане" потратили миллиард, их тренер – феномен, а у "Марселя" нет денег, чтобы привезти сюда Пепа, к сожалению, у вас есть только Андре Виллаш-Боаш с его тактикой".
Популярное сейчас
- Луиш Каштру прокомментировал вынужденную замену Дентиньо на Тайсона
- Конте: Мы создали Шахтеру большие проблемы, но нам не повезло
- Марсель - Ман Сити 0:3. Зинченко пока слаб, но партнеры на высоте
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО