Виллаш-Боаш: У Марселя нет денег, чтобы привезти сюда Пепа – увы, у вас есть только я и моя тактика

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отреагировал на критику за матч 2-го тура группового этапа ЛЧ с "Манчестер Сити" (3:0). Цитирует наставника французского клуба L'Équipe.

"Нам немного не повезло, когда была равная игра. В первом тайме нам было трудно выбраться из-под прессинга соперника. Во втором тайме ситуация стала немного лучше, мы обрели уверенность, но второй гол нас добил. Тяжелое поражение".

"Команды играют в 5 защитников против "Сити", потому что "Сити" контролирует игру и ширину. И пятерка лучше помогает справляться с шириной их атаки. Мы выбрали эту схему именно для этого, но при этом легко теряли мяч, они чисто и агрессивно прессинговали. Против такой команды у тебя возникает только 2-3 момента за игру".