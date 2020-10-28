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Виллаш-Боаш: У Марселя нет денег, чтобы привезти сюда Пепа – увы, у вас есть только я и моя тактика

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Виллаш-Боаш: У Марселя нет денег, чтобы привезти сюда Пепа – увы, у вас есть только я и моя тактика
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Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш отреагировал на критику за матч 2-го тура группового этапа ЛЧ с "Манчестер Сити" (3:0). Цитирует наставника французского клуба L'Équipe.

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"Нам немного не повезло, когда была равная игра. В первом тайме нам было трудно выбраться из-под прессинга соперника. Во втором тайме ситуация стала немного лучше, мы обрели уверенность, но второй гол нас добил. Тяжелое поражение".

"Команды играют в 5 защитников против "Сити", потому что "Сити" контролирует игру и ширину. И пятерка лучше помогает справляться с шириной их атаки. Мы выбрали эту схему именно для этого, но при этом легко теряли мяч, они чисто и агрессивно прессинговали. Против такой команды у тебя возникает только 2-3 момента за игру".

"Когда я пробовал что-то другое против команды подобного уровня, "ПСЖ", мы влетели 0:4, а вы меня уничтожили. Необязательно оскорблять меня. "Сити" – это "Сити". "Горожане" потратили миллиард, их тренер – феномен, а у "Марселя" нет денег, чтобы привезти сюда Пепа, к сожалению, у вас есть только Андре Виллаш-Боаш с его тактикой".

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Лига чемпионов Манчестер Сити Марсель Лига Чемпионов УЕФА Олимпик (Марсель)
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Источник:
L'Équipe

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