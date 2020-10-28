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Победа без феерии. Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ливерпуль - Мидтьюлланн ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.10.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Победа без феерии. Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" в матче второго тура Лиги чемпионов не без проблем справился с "Мидтьюлланном". Это была не лучшая игра в исполнении подопечных Клоппа, но три очка по итогам упали в копилку. Результат мерсисайдцы сделали во втором тайме.

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Мидтьюлланн".

Лига чемпионов. Второй тур
"Ливерпуль" - "Мидтьюлланн" 2:0
Голы: Жота 55, Салах 90+2 (пен.)

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Мидтьюлланн (Хернинг)
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