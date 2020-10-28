Сергей Коновалов: Матч Динамо с Ференцварошем имеет стратегическое значение

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором киевляне сразятся с венгерским "Ференцварошем".

- "Динамо" едет к непростому сопернику.

- Многие радуются и думают, что нам по силам обыграть "Ференцварош". Но я бы не спешил с такими радужными перспективами. Динамовцам придется столкнуться с очень крепким соперником. Даже в проигранном матче с "Барселоной" 1:5 венгры первые 30 минут смотрелись очень достойно, играя на равных с грандом. Может где-то не рассчитали свои функциональные возможности, и когда начали проседать, только тогда "Барса" перехватила инициативу. С первых минут команда Реброва играла активно и открыто, создала два голевых момента, забила гол, правда его не засчитали. В первом тайме испанцам пришлось очень напрячься, чтобы сломить сопротивление. Это далеко не самая слабая команда, и сомневаюсь, что киевлян ждет "легкая прогулка". Даже тяжело поставить на победу "Динамо". Команды одного уровня, где будет во многом решать незначительные детали.

СМИ перед игрой разгоняют интригу: Ребров против Луческу, вспоминая их противостояния в чемпионате Украины. И действительно молодой начинающий тренер Ребров создал прекрасный коллектив, выигравший у команды Луческу два Кубка и два чемпионства. И вот вновь противостояние и интрига, только теперь Станиславович против родного клуба. Кто кого тактически переиграет?

Подметил одну деталь - "Динамо" лучше играет на выезде. По себе знаю, что дома всегда играть тяжелее. В таких матчах комфортнее чувствуешь себя на чужом стадионе. Дома висит над тобой ответственность, хотя говорят - родные стены помогают. Болельщики приходят, ждут от команды результат, хорошей игры. А на выезде ты освобожден от этих оков. Играешь более раскрепощенным.

- У "Динамо" две серьезные потери - Бущан и Миколенко.

- Если Бущана без проблем сможет заменить Бойко, то центр обороны вызывает беспокойство. В последнее время Луческу ставил пару Миколенко и Забарный, которая смотрелась не совсем стабильно и действовала с ошибками. В последней игре чемпионата играли Попов и Сирота, у него не слишком много опыта в таких поединках. Трудно предугадать, кто и в каком сочетании начнет матч? Были еще варианты, когда Кендзера переходил на позицию центрального защитника. В общем, наставнику есть над чем подумать, не только над обороной, но и над атакой. В последнее время у Супряги виден спад. Да есть талант, но нет стабильности и опыта, что присуще для молодых футболистов.

- Интересную мысль высказал Луческу в интервью итальянскому Rai Raido 1: "Я надеюсь, что "Ювентус" сможет пройти квалификацию, и я верю, что они сделают это вместе с "Барселоной", а мы нацелены на Лигу Европы". Наставник "Динамо" уже отказался от борьбы даже за второе место?

- Да необычное высказывание! Какой-то хитрый ход со стороны Мистера. Может, стоит задача расслабить соперников по группе? А вдруг неожиданно выстрелят и смогут побороться за место в плей-офф? Но с другой стороны могут и пролететь за третье. Сейчас нужно думать о "Ференцвароше". "Динамо" должно очень серьезно отнестись к сопернику. Хотя только второй тур и много игр впереди, но этот матч даст ответы на многие вопросы, он стратегический в дальнейшем развитии и распределении мест в группе. Борьба за третье место будет не шуточной!

Напомним, матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября. Начало поединка в 22:00. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция.