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Малиновский попал лишь в протокол. Аталанта – Аякс 2:2. Обзор матча и видео голов
Интересный поединок
"Бергамаски" пропустили два мяча в первом тайме, но смогли исправить свое положение во второй половине встречи усилиями Сапаты. Два равных соперника закономерно расписали мировую – за гостями были первые 45 минут, за хозяевами вторые. Также отметим, что вышел на 12 минут под занавес встречи Малиновский – Руслан успел отметиться желтой карточкой.
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" – "Аякс".
Бергамо. "Атлети Адзурри д’Италия".
Голы: Сапата (54, 60) – Тадич (30, пенальти), Траоре (38)
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Tasha (Киев)
28.10.2020 в 13:46
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