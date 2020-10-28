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Малиновский попал лишь в протокол. Аталанта – Аякс 2:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интересный поединок

Малиновский попал лишь в протокол. Аталанта – Аякс 2:2. Обзор матча и видео голов
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"Бергамаски" пропустили два мяча в первом тайме, но смогли исправить свое положение во второй половине встречи усилиями Сапаты. Два равных соперника закономерно расписали мировую – за гостями были первые 45 минут, за хозяевами вторые. Также отметим, что вышел на 12 минут под занавес встречи Малиновский – Руслан успел отметиться желтой карточкой.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" – "Аякс".

Бергамо. "Атлети Адзурри д’Италия".

"Аталанта" – "Аякс" 2:2

Голы: Сапата (54, 60) – Тадич (30, пенальти), Траоре (38)

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В статье: Аякс (Амстердам) Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Руслан Малиновский Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
28.10.2020 в 13:46
Руслан ще мав дві нагоди забити. А от картки останнім часом хватає дуже часто.
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