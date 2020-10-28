Ювентус - Барселона. Хорошо ли вы помните игроков, которые выступали за эти команды? Тест

28 октября в Турине пройдет один из самых интересных матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 - "Ювентус" в родных стенах примет "Барселону". Перед данным противостоянием мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые выступали за эти команды, пройдя наш тест. Вам будет дано 15 игроков и три минуты. В тесте будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни в одном из этих коллективов.