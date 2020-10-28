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Лига Чемпионов

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Пришел и сразу вписал свое имя в историю: новичок Ливерпуля забил 10000-й гол клуба во всех турнирах

Лига Чемпионов
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Еще несколько месяцев назад он был в филиале португальской сборной

Пришел и сразу вписал свое имя в историю: новичок Ливерпуля забил 10000-й гол клуба во всех турнирах
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Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота вошел в историю английского клуба. Вчера, 27 октября, гол португальца в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлланда" (2:0) покорил интересную отметку.

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Его забитый мяч стал 10000-ым в истории клуба во всех официальных соревнованиях – результативную передачу на Жоту отдал Александер-Арнольд. Напомним, 23-летний португальский исполнитель летом перешел в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона" за 45 миллионов евро.

Мерсисайдцы выиграли два матча из двух в квартете Лиги чемпионов. В турнирной таблице Английской Премьер-лиги команда Клоппа делит первое место с "Эвертоном", уступая "ирискам" по дополнительным показателям.

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В статье: Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА Мидтьюлланн (Хернинг) Диогу Жота Мидтьюланн (Дания)
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