Пришел и сразу вписал свое имя в историю: новичок Ливерпуля забил 10000-й гол клуба во всех турнирах

Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота вошел в историю английского клуба. Вчера, 27 октября, гол португальца в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Мидтьюлланда" (2:0) покорил интересную отметку.

Его забитый мяч стал 10000-ым в истории клуба во всех официальных соревнованиях – результативную передачу на Жоту отдал Александер-Арнольд. Напомним, 23-летний португальский исполнитель летом перешел в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона" за 45 миллионов евро.

Great moment to score the club's 10000th goal ???? and another win ????⚽️ pic.twitter.com/oueL5go5HQ