Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герой футбольного дня. Валерий Бондарь
По итогам матча против Интера
Сергей Кривцов до сих пор не вернулся в обойму "Шахтера", зато Николай Матвиенко уже в строю. Однако это обстоятельство не поколебало доверия Луиша Каштру к Валерию Бондарю. Молодой защитник неубедительно провел поединок против "Ворсклы" в УПЛ, но через три дня в матче Лиги чемпионов остановил грозного Лукаку.
Для обороны "Шахтера", - а в этом матче обороной были все одиннадцать игроков, - это было настоящее испытание. Это было сплошное пребывания под давлением. Наблюдая за тем, как в первом тайме игроки "Интера" прокидывали мяч между ног Додо, как терял позицию Корниенко и как легко Хочолава проигрывал единоборства даже с поул-позишн, оптимизма было немного. Единственным, кто держал спину ровно, был Валерий Бондарь.
Он, в отличие от Хочолавы, свои единоборства не проигрывал. Не замечено за ним и потери позиций, не было неправильных и панических решений. До перерыва Лукаку дважды выходы один на один с Трубиным, но это не вина Бондаря.
А во втором тайме у Лукаку было еще меньше возможностей для маневров. Да, можно говорить, что в борьбе в одном из эпизодов в середине второй 45-минутки Валерий помогал себе руками, но мощный бельгийский нападающий тогда тоже не стоял смиренно. Именно поэтому, что руки распускал и Лукаку, арбитры и не назначили пенальти в ворота "Шахтера".
Вот и имеем новую красивую историю. Евгений Хачериди когда-то полностью выключал из игры Диего Косту, а Артем Федецкий перекрывал кислород Франку Рибери. Вчера Валерий Бондарь прошел закалку борьбой с Лукаку. Достигнув значимых высот на молодежно-юношеском уровне, Бондарь делает шаги в нужном направлении уже во взрослом футболе.
Но это только начало пути.
Популярное сейчас
- Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч
- Пьяный в стельку: футболист Металлиста-1925 устроил ДТП с участием четырех автомобилей
- Эшли Янг увидел лишь один положительный момент в матче с Шахтером
- Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше