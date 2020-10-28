Герой футбольного дня. Валерий Бондарь

Сергей Кривцов до сих пор не вернулся в обойму "Шахтера", зато Николай Матвиенко уже в строю. Однако это обстоятельство не поколебало доверия Луиша Каштру к Валерию Бондарю. Молодой защитник неубедительно провел поединок против "Ворсклы" в УПЛ, но через три дня в матче Лиги чемпионов остановил грозного Лукаку.

Для обороны "Шахтера", - а в этом матче обороной были все одиннадцать игроков, - это было настоящее испытание. Это было сплошное пребывания под давлением. Наблюдая за тем, как в первом тайме игроки "Интера" прокидывали мяч между ног Додо, как терял позицию Корниенко и как легко Хочолава проигрывал единоборства даже с поул-позишн, оптимизма было немного. Единственным, кто держал спину ровно, был Валерий Бондарь.

Он, в отличие от Хочолавы, свои единоборства не проигрывал. Не замечено за ним и потери позиций, не было неправильных и панических решений. До перерыва Лукаку дважды выходы один на один с Трубиным, но это не вина Бондаря.

А во втором тайме у Лукаку было еще меньше возможностей для маневров. Да, можно говорить, что в борьбе в одном из эпизодов в середине второй 45-минутки Валерий помогал себе руками, но мощный бельгийский нападающий тогда тоже не стоял смиренно. Именно поэтому, что руки распускал и Лукаку, арбитры и не назначили пенальти в ворота "Шахтера".

Вот и имеем новую красивую историю. Евгений Хачериди когда-то полностью выключал из игры Диего Косту, а Артем Федецкий перекрывал кислород Франку Рибери. Вчера Валерий Бондарь прошел закалку борьбой с Лукаку. Достигнув значимых высот на молодежно-юношеском уровне, Бондарь делает шаги в нужном направлении уже во взрослом футболе.

Но это только начало пути.