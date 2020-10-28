Зубков проконсультировал игроков Ференцвароша по поводу киевского Динамо

Голкипер венгерского Ференцвароша Денеш Дибус рассказал о настрое Сергея Реброва на матча против бывшего своего клуба - киевского Динамо (матч начнется в 22:00).

- Многие говорят, что дома у Ференцвароша есть большие шансы обыграть Динамо.

- На бумаге так и есть. Мы ближе всех к украинской команде в группе. Домашняя арена нам тоже придаст силы в этой встрече. Это мелочь, но она может быть преимуществом.

В общем, считаю, показываем хорошие результаты. Когда попали в группу, мы уже достигли своей цели. Конечно, Ференцварош всегда стремится к победам, но мы реалисты.

- Прошлое Реброва в киевском клубе придаст ему мотивации?

- Не заметил, что этот матч будет каким-то другим для Реброва. Он очень хорошо справляется с подобными ситуациями. Он пытается убрать все лишнее, концентрируется на своей работе.

Убежден, у него нет бессонных ночей из-за встречи с «Динамо», он не возвышает этот матч. Перед его глазами одно: давайте победим.

Говорили с Зубковым о «Динамо», он знает многих игроков по сборной. Он сказал, кому нужно уделить больше внимания.

Если сыграем против киевлян на ноль - это будет иметь очень большое значение, - цитирует Дибуша Nemzetisport.