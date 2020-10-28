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"Он играет против нас". Бензема посоветовал Менди не пасовать на Винисиуса в перерыве матча с Боруссией М

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дело было в туннеле стадиона после первого тайма

"Он играет против нас". Бензема посоветовал Менди не пасовать на Винисиуса в перерыве матча с Боруссией М
Новина українською

Мадридский "Реал" зацепился за ничью в рамках поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Карим Бензема и Каземиро сумели забить по голу под занавес встречи (2:2).

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По информации Marca со ссылкой на Telefoot, журналисты подслушали разговор между Бензема и Ферланом Менди о Винисиусе в перерыве:

"Брат, не пасуй на него – клянусь жизнью своей матери, он играет против нас".

Напомним, в одной группе с "Реалом" и "Боруссией М" находятся донецкий "Шахтер" и миланский "Интер". Очная встреча "горняков" и "нерадзурри" завершилось ничьей 0:0.

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В статье: Карим Бензема Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА Бенжамен Менди Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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winter (Berlin)
28.10.2020 в 14:16
Оце так так.
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