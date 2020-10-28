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"Он играет против нас". Бензема посоветовал Менди не пасовать на Винисиуса в перерыве матча с Боруссией М
Дело было в туннеле стадиона после первого тайма
Мадридский "Реал" зацепился за ничью в рамках поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Карим Бензема и Каземиро сумели забить по голу под занавес встречи (2:2).
По информации Marca со ссылкой на Telefoot, журналисты подслушали разговор между Бензема и Ферланом Менди о Винисиусе в перерыве:
"Брат, не пасуй на него – клянусь жизнью своей матери, он играет против нас".
Напомним, в одной группе с "Реалом" и "Боруссией М" находятся донецкий "Шахтер" и миланский "Интер". Очная встреча "горняков" и "нерадзурри" завершилось ничьей 0:0.
???????? Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f— RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020
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