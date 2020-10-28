"Он играет против нас". Бензема посоветовал Менди не пасовать на Винисиуса в перерыве матча с Боруссией М

Мадридский "Реал" зацепился за ничью в рамках поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Карим Бензема и Каземиро сумели забить по голу под занавес встречи (2:2).

По информации Marca со ссылкой на Telefoot, журналисты подслушали разговор между Бензема и Ферланом Менди о Винисиусе в перерыве:

"Брат, не пасуй на него – клянусь жизнью своей матери, он играет против нас".

Напомним, в одной группе с "Реалом" и "Боруссией М" находятся донецкий "Шахтер" и миланский "Интер". Очная встреча "горняков" и "нерадзурри" завершилось ничьей 0:0.