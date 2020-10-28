Сергей Ященко: Главным фактором успешной игры Шахтера против Интера стала победа над Реалом

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко подвел итог зрелищного матча "горняков" в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Интера".

"Можно констатировать, "Шахтер" сделал выводы из предыдущей игры с "Интером", когда крупно проиграл. В этот раз горняки практически не допустили грубых ошибок. Как и предполагалось, донетчане построили игру от насыщенной обороны, с четкой подстраховкой. Если одного игрока обыгрывали, то рядом с ним возникал партнер, отбирающий мяч или мешающий развитию атаки. Таким образом, "Интер" практически ничего не смог предпринять. С другой стороны, "Шахтер" организованно и плотно расположил игроков перед своей штрафной площадкой, не дал пространства, из-за чего атаки миланцев через центр вязли.

Но гости также попытались построить игру через фланги, и тут у них были шансы. Но где-то везло, в некоторых моментах спасал Трубин. В первом тайме у них было три отличных шанса. Сначала Лукауку продавил Хочолаву, вошел слева в штрафную, казалось вот забьет, но молодой голкипер сыграл здорово, отбив мяч ногами. В другом моменте нас спасла перекладина, и в третьем опять Лукаку мог забить головой, хорошо, что пробил рядом со стойкой. Он же, пробивая штрафной удар, зарядил мячом в перекладину!

Единственно хотелось, чтобы "Шахтер" показал что-то в атаке. Нужно сказать, "Интер" тактически грамотно построил игру в обороне, индивидуальное мастерство каждого защитника было на высоком уровне. Это была не оборона "Реала", которая позволяла вольности "Шахтеру". У итальянцев все было четко, строго и они не дали ни одного шанса "горнякам" в попытках организовать что-то. Единственный момент, приближенный к опасному развитию был, когда защитник сбрасывал головой мяч вратарю, Тете украл его, немного затянул с решением, делал передачу партнеру, но четко сработала подстраховка.

Перед игрой была боязнь, что молодые футболисты могут допустить грубые ошибки в обороне, в первую очередь это касалось Бондаря, но все сыграли более или менее хорошо с таким грозным соперником. Только в одном моменте екнуло сердце, когда тот же Бондарь в борьбе с Лукаку придержал его руками, и нам улыбнулась удача, что арбитр не пошел к экрану VAR. Могли бы быть и неприятности. Ну и самый чудесный Фарт для нас, когда Мартинес не забил в пустые ворота. В это вечер удача нас буквально сопровождала!

Считаю, главным фактором успешной игры против "Интера" была победа над "Реалом". Она дала команде много позитива, уверенности, особенно молодым игрокам. Понравилось, что первые 15 минут матча "Шахтер" начал играть спокойно, контролировал мяч, сбивал темп команды соперника, которая хотела сразу же подавить высоким прессингом. Но "горняки" выдержали. Правда, потом постепенно отдали инициативу, и практически перестали проводить контратаки на ворота соперника.

Если суммировать, что "Интер" создал голевые моменты, владел преимуществом, был сильнее, то по этой игре ничья – это классный результат. Молодцы, выстояли, сплотились, сыграли дисциплинированно и на характере, поэтому завоевали заслуженный зачетный бал, как в турнирную таблицу, так и в рейтинговую копилку. "Шахтер" своей игрой против "Реала" заставил уважать себя "Интер". В отличие от испанцев, видно было, что итальянцы вышли с серьезным настроем, сконцентрированными и заряженными на победу. Но "Шахтер" поломал все их планы и намерения. Вторая игра с сильным соперником дает нам уверенность, что нет явных фаворитов, со всеми можно играть и добиваться положительных результатов. Надеемся, и с другими соперниками сыграют так же, покажут хорошую игру и поборются за выход из группы".

Напомним, что "Шахтер" лидирует в группе В после двух туров. У команды Каштру четыре очка, "Интер" и "Боруссия" из Менхенгладбаха имеют по два, у "Реала" - один бал. Следующий матч горняки сыграют третьего ноября против "Боруссии".