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Де Пена: В нашей группе, возможно, две лучшие команды и два лучших футболистов мира

Лига Чемпионов
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Уругваец рассказал о вызовах, которые стоят перед Динамо в группе ЛЧ

Де Пена: В нашей группе, возможно, две лучшие команды и два лучших футболистов мира
Новина українською

Хавбек "Динамо" Карлос де Пена поделился мнением о группе в Лиге чемпионов.

"Для нас очень хорошо иметь в группе такие две большие команды, как "Барселона" и "Ювентус" и таких невероятных игроков, как Месси и Роналду. Также не будем забывать о других звездных футболистов в этих клубах.

"Ференцварош" – очень сильный оппонент и с ним будет непросто. Когда играешь в Лиге чемпионов, то хочешь противостоять сильнейшим.

В нашей группе, возможно, две лучшие команды и два лучших футболистов мира. Счастлив оказаться в такой компании. Это очень хороший вызов для нас. И у нас есть все, чтобы противостоять им.

Это очень сильные соперники, но в футболе 11 футболистов играют против 11 других футболистов. Поэтому к сопернику не следует относиться с избыточным уважением. Вы понимаете, о чем я.

Конечно, они очень хорошие футболисты и я с уважением отношусь к их карьерам. Но когда я играю против них, то хочу конкурировать, заставить их страдать и победить.

Мы не собираемся только наслаждаться Лигой чемпионов и противостоянием с топовыми командами. Мы выходим на поле, чтобы выигрывать", – сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Трибуна

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