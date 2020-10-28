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Защитник Интера Бастони: Давайте не забывать, что Шахтер обыграл Реал
Защитник Интера считает, что его команда наиграла на победу
Защитник "Интера" Алессандро Бастони подвел итог матча 2-го тура
"Мы определенно заслуживали победы. Но когда не получается выиграть, важно не проиграть. Давайте не забывать, что "Шахтер" обыграл "Реал" на прошлой неделе.
Но для нас это ничего не значит. Мы постараемся обыграть "Реал", как старались победить "Шахтер", – сказал Бастони.
Напомним, что после двух туров в активе "Интера" две ничьи, и как следствие, два набранных очк.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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