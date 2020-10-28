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Защитник Интера Бастони: Давайте не забывать, что Шахтер обыграл Реал

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Защитник Интера считает, что его команда наиграла на победу

Защитник Интера Бастони: Давайте не забывать, что Шахтер обыграл Реал
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Защитник "Интера" Алессандро Бастони подвел итог матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Шахтером" (0:0).

"Мы определенно заслуживали победы. Но когда не получается выиграть, важно не проиграть. Давайте не забывать, что "Шахтер" обыграл "Реал" на прошлой неделе.

Но для нас это ничего не значит. Мы постараемся обыграть "Реал", как старались победить "Шахтер", – сказал Бастони.

Напомним, что после двух туров в активе "Интера" две ничьи, и как следствие, два набранных очк.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Алессандро Бастони
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