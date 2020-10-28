Мизин: Динамо и Ференцварош - команды приблизительно одного уровня

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Сергей Мизин поделился ожиданиями матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевлянами и "Ференцварошем".

"В первом туре "Динамо" и "Ференцварош" в матчах против "Ювентуса" и "Барселоны", соответственно, действовали строго от обороны, хотя в дебюте венгры произвели хорошее впечатление своим быстрым розыгрышем мяча. Почему у них дальше не получилось, лучше поинтересоваться у рулевого будапештцев Сергея Реброва. Поэтому сегодня будет интересно понаблюдать у кого из соперников тактика окажется более эффективной, кто-то из них вынужден будет больше рисковать, чтобы добиться положительного результата, ведь "Динамо" и "Ференцварош" - это команды приблизительно одного уровня.

Все же, принимая во внимание, что динамовцы будут играть на чужом поле, то ничья в Будапеште их вполне устроит. Тем более, что в нынешнем сезоне они уже доказывали, что дома в важных матчах умеют добиваться нужного итога. На мой взгляд, отсутствие вратаря Георгия Бущана, который находится в отличной спортивной форме, это более существенная потеря, чем защитник Виталий Миколенко, ведь в "Динамо" довольно высокая конкуренция именно в обороне. Впрочем, главного тренера киевлян Мирчу Луческу не испугать кадровыми проблемами. Возглавляя столичный клуб, он уже неоднократно находил выход из положения, когда, казалось, лидеров заменить уже некем.

В "Ференцвароше" хватает техничных и мобильных футболистов и много будет зависеть от того, сумеют ли динамовцы нейтрализовать их сильные стороны и взять игру под свой контроль. Тем более, что венгры у своих ворот не безгрешны.

Согласен, что Сергей Ребров сегодня будет стремиться доказать, что его последние успехи с "Ференцварошем" не случайны. Убежден, что его подопечные будут сильно мотивированы и захотят подсобить рулевому результативными действиями в поединке со своим бывшим клубом. Однако и Мирче Луческу еще есть, что доказывать в "Динамо", - сказал Мизин.