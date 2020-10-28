Каштру: Я обожаю свою команду, каждого игрока

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру прокомментировал ничью с "Интером" (0:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Я говорил до игры – для того, чтобы добиться хорошего результата с "Интером", мы должны быть командой, индивидуализировать нельзя. Нельзя было ждать, чтобы один футболист решил исход игры. Мы оборонялись вместе и атаковали вместе. Да, не атаковали столько, сколько хотели, но при этом были очень внимательны в обороне и создали большие сложности "Интеру".

Некоторые ребята провели матч на высочайшем уровне, но могу поздравить весь коллектив. Мы не добились той цели, которой хотели – не победили. Но не стоит забывать о том, как мы сыграли в Мадриде, а сейчас сыграли вничью с "Интером" после поражения 0:5 в прошлом поединке с ними. Сейчас у нас четыре очка и мы продолжаем наш очень тяжелый путь, нам предстоят большие баталии.

Такие результаты с молодыми футболистами? Больше всего я не люблю статусы игроков. Думаю, самое главное, как мы отдаемся работе, насколько искренне мы живем, как настраиваемся. С такими ценностями мы подходим к игре. Необязательно 18-летний игрок хуже 30-летнего. Нет взрослых и молодых игроков – есть качественные и некачественные. Для меня нет статусов.

Я обожаю свою команду, каждого игрока. Без разницы, кто моложе, а кто старше", – сказал Каштру.