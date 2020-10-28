Пятов: Шахтер не отошел от своего стиля. Реалу могли забить и пять мячей

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов поделился мнением о двух стартовых матчах команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (3:2 с "Реалом" и 0:0 с "Интером").

— После полуфинала Лиги Европы, в котором "Шахтер" пропустил от "Интера" 5 мячей, удалось сыграть на ноль. Сделали правильные выводы?

— Конечно. Выводы мы делаем из каждого поражения – и игроки, и тренерский штаб. Показали запредельную самоотдачу, возможно, чем-то жертвовали, но добились положительного результата.

— Есть мнение, что "Шахтер" в матчах с "Реалом" и "Интером" отошел от своего стиля – действовал максимально просто, осторожно и рационально. Согласны?

— Нет. "Шахтер" не может отходить от своего стиля – мы привыкли играть в атакующий футбол. С "Реалом" мы ведь могли забить пять мячей. Другое дело, что "Интер" играл не так, как "Реал". У Антонио Конте при потере мяча 8 игроков садится назад, закрывая зоны. Думаю, они смотрели игру с "Реалом", видели, что наши быстрые игроки могут убежать и найти свой шанс. Поэтому при потере мяча "Интер" очень активно отходил назад.

— "Интер" вчера с "Шахтером" играл не так, как в полуфинале Лиги Европы?

— Не могу сказать, что они многое поменяли. Судя по первому тайму, "Интер" играл приблизительно так, как и в полуфинале. Просто счет был 0:0 в первом тайме. И после перерыва и "Шахтер", и "Интер" играли осторожно. Во втором тайме у "Интера" было два момента, когда Толя Трубин спас. А так они не шли большими силами в атаку и особо не знали, что делать. В полуфинале же мы пропустили гол - и нужно было раскрываться. В свою очередь, "Интер" из пяти мячей три или четыре забил после наших потерь и обрезок.