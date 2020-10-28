Ребров: Не хочу играть против Динамо. Не хотелось бы, чтобы кто-то из команд терял очки

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов против "Динамо", который начнется сегодня в 22:00.

– С каким настроением проснулись в день матча с "Динамо"? Колотится ли ваше динамовское сердце?

– Отличное настроение, хорошая погода. Я и сейчас не хочу играть против "Динамо". Я и раньше говорил, что это мой родной клуб, не хотелось бы, чтобы кто-то из этих команд терял очки. Но такой был жребий, мы должны играть. Я так же профессионально буду относиться к своим обязанностям, как и когда работал в "Динамо".

– Поймут ли вас фана "Динамо", если "Ференцварош" победит киевлян?

– Не знаю. Мне это не так интересно. Я не знаю, что такое фаны. У меня есть друзья, которые поддерживают и болеют за "Динамо", но болеют и за меня. Их симпатии разделились. Но это всего лишь игра, мы говорим о футболе. Но я каждый день вижу число людей, которые заразились коронавирусом, наверное, сейчас это самая большая проблема.

А футбол – это игра, она помогает людям отвлечься. Но, наверное, в стране есть гораздо большие проблемы для людей и их здоровья. Это самое важное сейчас.

- Каких друзей больше – которые будут болеть за "Динамо" или за вас?

– Друзья больше болеют за меня. А то, что болельщики за "Динамо" – это абсолютно нормально, это их сердце, я только пожелаю им удачи. Но я говорю о своих друзьях, семье. Моя жена с сыном придут на игру, будут болеть и поддерживать. Для меня это самое важное.

- Какие ставки ставите, какой ваш прогноз на матч?

– Какой прогноз я могу сделать? У Стаховского спросите, он вам сделает прогноз.