Просто на классе. Лига чемпионов. Краснодар – Челси 0:4

Лэмпард удивил стартовым составом: без отдыха для Вернера и Хавертца, чрезвычайно смелый и атакующий центр поля, отсутствие Томори. Однако болельщиков "синих" мог порадовать полноценный дебют Зиеша со старта и первый выход на поле в сезоне Антонио Рюдигера.

Хозяева сразу объявили, что не будут отбывать номер даже несмотря на проблемы с составом. "Челси" действовал слегка лениво и без необходимой концентрации на половине поля соперника, в основном контролируя снаряд перед центральным кругом. В одном из эпизодов Вернер показал высокий класс, дождавшись контакта с игроком "быков" в штрафной площадке оппонента, однако Жоржиньо не реализовал назначенный пенальти – сфера попала в штангу и отскочила в пятую точку голкипера. Отметим сразу, что весь поединок итальянский хавбек провел блекло.

"Краснодар" осмелел еще больше и Менди, застряв в полупозиции, вполне мог капитулировать после выстрела Вильены и рикошета от Зума, но мяч пролетел рядом с воротами. "Челси" начал прощупывать свободные зоны ближе к концу тайма и все-таки открыл счет в матче – Хадсон-Одои выстрелил после шаблонного смещения с фланга в центре, а Сафонов неуклюже отбил снаряд в сетку (0:1).

Второй тайм начался с неплохого удара Ковачича после скидки Хавертца – рядом со штангой, а затем хозяева обозначили продолжительную активность у ворот гостей. Четко выполнял свою работу Менди, один раз ему помогла перекладина, но в целом "Краснодару" не хватало мастерства и завершения на первой трети поля "синих".

"Челси" хватило одного редкого выпада, чтобы заработать второй пенальти – Жоржиньо уступил свое место на поле Канте, а без нервов пробивал уже Вернер (0:2). "Краснодар" окончательно посыпался: Зиеш успешно нашел зазор между оппонентами (0:3), Пулишич без проблем избавился от опеки перед вратарской площадкой (0:4). При не самой яркой игре английская команда забивает четыре гола, играет на ноль и добывает три очка.

