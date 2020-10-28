Левченко: В матче с Интером понравился Трубин. У Пятова отличный преемник

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поединок "Шахтера" и "Интера" (0:0) во 2-м туре Лиги чемпионов.

"0:0 для "Шахтера" в этой ситуации равно победе.

Еще мне очень понравился вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин. У Андрея Пятова отличный преемник", – написал Левченко в Твиттере.