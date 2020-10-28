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Левченко: В матче с Интером понравился Трубин. У Пятова отличный преемник
Анатолий сыграл уже два матча в Лиге чемпионов
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал
"0:0 для "Шахтера" в этой ситуации равно победе.
Еще мне очень понравился вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин. У Андрея Пятова отличный преемник", – написал Левченко в Твиттере.
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Источник:Твиттер
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