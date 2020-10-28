Денисов: Взять 4 очка с Реалом и Интером - это подвиг спартанцев

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился мнением о двух стартовых матчах " Шахтера " в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (3:2 с "Реалом" и 0:0 с "Интером").

"Я вам так скажу, после эпидемии ковида в команде, взять 4 очка с "Реалом" и "Интером" и возглавить группу в Лиге Чемпионов - это подвиг спартанцев! И это однозначно два тренерских триумфа Луиша Каштру! Браво", - написал Денисов в Инстаграме.

Напомним, что "Шахтер" с 4-мя очками после двух туров возглавляет группу и два следующих матча сыграет против гладбахской "Боруссии".