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Денисов: Взять 4 очка с Реалом и Интером - это подвиг спартанцев
Эксперт считает, что это заслуга Луиша Каштру
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился мнением о двух стартовых матчах "
"Я вам так скажу, после эпидемии ковида в команде, взять 4 очка с "Реалом" и "Интером" и возглавить группу в Лиге Чемпионов - это подвиг спартанцев! И это однозначно два тренерских триумфа Луиша Каштру! Браво", - написал Денисов в Инстаграме.
Напомним, что "Шахтер" с 4-мя очками после двух туров возглавляет группу и два следующих матча сыграет против гладбахской "Боруссии".
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