  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Денисов: Взять 4 очка с Реалом и Интером - это подвиг спартанцев
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Взять 4 очка с Реалом и Интером - это подвиг спартанцев

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт считает, что это заслуга Луиша Каштру

Денисов: Взять 4 очка с Реалом и Интером - это подвиг спартанцев
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов поделился мнением о двух стартовых матчах "Шахтера" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов (3:2 с "Реалом" и 0:0 с "Интером").

"Я вам так скажу, после эпидемии ковида в команде, взять 4 очка с "Реалом" и "Интером" и возглавить группу в Лиге Чемпионов - это подвиг спартанцев! И это однозначно два тренерских триумфа Луиша Каштру! Браво", - написал Денисов в Инстаграме.

Напомним, что "Шахтер" с 4-мя очками после двух туров возглавляет группу и два следующих матча сыграет против гладбахской "Боруссии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Денисов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.10.2020 в 23:01
не перехвалил бы... Начало декабря покажет. Шахте, Динамо, Заре - удачи !!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...