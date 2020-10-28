Лига Чемпионов
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Сыграл лишь 26 минут. Неймар получил травму в матче Лиги Чемпионов
Очередные проблемы парижан
Во втором туре Лиги Чемпионов французский "ПСЖ" играет против "Истанбул ББ". Первый тайм прошел не лучшим образом.
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Уже на 26-й минуте бразилец Неймар получил травму. Степень серьезности повреждения на данный момент неизвестна. На футбольном поле его заменил Сарабия.
Neymar went off injured for PSG after 26 minutes. #UCL pic.twitter.com/BZXnG3EMHH— FOX Soccer (@FOXSoccer) October 28, 2020
Отметим, что в первом туре ЛЧ "ПСЖ" проиграл "Манчестер Юнайтед".
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
28.10.2020 в 20:51
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