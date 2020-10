Сыграл лишь 26 минут. Неймар получил травму в матче Лиги Чемпионов

Во втором туре Лиги Чемпионов французский "ПСЖ" играет против "Истанбул ББ". Первый тайм прошел не лучшим образом.

Уже на 26-й минуте бразилец Неймар получил травму. Степень серьезности повреждения на данный момент неизвестна. На футбольном поле его заменил Сарабия.

Neymar went off injured for PSG after 26 minutes. #UCL pic.twitter.com/BZXnG3EMHH