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Сыграл лишь 26 минут. Неймар получил травму в матче Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Очередные проблемы парижан

Сыграл лишь 26 минут. Неймар получил травму в матче Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Во втором туре Лиги Чемпионов французский "ПСЖ" играет против "Истанбул ББ". Первый тайм прошел не лучшим образом.

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Уже на 26-й минуте бразилец Неймар получил травму. Степень серьезности повреждения на данный момент неизвестна. На футбольном поле его заменил Сарабия.

Отметим, что в первом туре ЛЧ "ПСЖ" проиграл "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Неймар Истанбул ББ (Стамбул) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
28.10.2020 в 20:51
От Вам і "клоун, що постійно падає" Ну не "люблять" посередня більшість! Ну і "технарі" іноді домальовують дрібні фоли на великі!
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