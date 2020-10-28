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Ференцварош - Динамо: Бойко и Попов в старте киевлян, Харатин и Зубков - у будапештцев

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Ференцварош - Динамо: Бойко и Попов в старте киевлян, Харатин и Зубков - у будапештцев
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 2-го утра Лиги чемпионов Ференцварош – Динамо.

Ференцварош: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Нгуэн, Исаэл

Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга

Запасные: Нещерет, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд

Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (4)
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ПетроФ (Луцьк)
28.10.2020 в 20:56
для чого було відпускати Піварича? Миколенко вилетів а заміни немає.((
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
28.10.2020 в 21:02
есть универсальный игрок - Караваев: он в защите и слева, и справа, и могёт в полузащите и т.д.
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0
-2
kapkan (Луганск)
28.10.2020 в 21:21
Караваев с Родригесом лучше смотреться, а слева(если без болезней и травм) -Миколенко,Вербич.
0
0
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Kolibri (Киевоград)
28.10.2020 в 21:25
Везде может, но как?!)))
0
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