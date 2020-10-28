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Ференцварош - Динамо: Бойко и Попов в старте киевлян, Харатин и Зубков - у будапештцев
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 2-го утра
Ференцварош: Дибус, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Сомалиа, Харатин, Шигер, Зубков, Нгуэн, Исаэл
Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни
Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Супряга
Запасные: Нещерет, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд
Напомним, что матч начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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