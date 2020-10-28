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От штанги в пятую точку киперу. ВИДЕО, как Жоржиньо не забил пенальти в ворота Краснодара

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итальянец снова не реализовал 11-метровый

От штанги в пятую точку киперу. ВИДЕО, как Жоржиньо не забил пенальти в ворота Краснодара
UA-Футбол
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В матче второго тура ЛЧ лондонский "Челси" играет против "Краснодара". "Синие" минимально ведут в счете после 45 минут.

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Преимущество могло быть более весомее, но Жоржиньо не реализовал пенальти. Итальянец попал в штангу, а после круглый отлетел в вратаря "Краснадора".

Отметим, что Хадсон-Одои смог забить после ошибки голкипера российской команды.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо Фрелло "Краснодар"
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Комментарии (4)
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Саша AS80 (Харків)
28.10.2020 в 20:58
а у них все через жопу....это же вата...
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+4
-1
СУ-57 лучшиий (Севастополь)
28.10.2020 в 21:21
через жопу челсюк пробил, очки протривышивата
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
28.10.2020 в 21:25
Бракує сайтів за поребриком? ШО тут забув, нечиста москальська сила?
+1
0
Саша AS80 (Харків)
28.10.2020 в 21:27
шариков, а я что написал? жо-па вас спасла) скоро еще к вам прийдет)))
0
0


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