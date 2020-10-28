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От штанги в пятую точку киперу. ВИДЕО, как Жоржиньо не забил пенальти в ворота Краснодара
Итальянец снова не реализовал 11-метровый
В матче второго тура ЛЧ лондонский "Челси" играет против "Краснодара". "Синие" минимально ведут в счете после 45 минут.
Преимущество могло быть более весомее, но Жоржиньо не реализовал пенальти. Итальянец попал в штангу, а после круглый отлетел в вратаря "Краснадора".
Отметим, что Хадсон-Одои смог забить после ошибки голкипера российской команды.
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Комментарии (4)
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Саша AS80 (Харків)
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