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Хавбек Браги Орта: Знаем, что баланс против украинских команд не в нашу пользу и хотим положить конец этой статистике

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Брага настроена решительно

Хавбек Браги Орта: Знаем, что баланс против украинских команд не в нашу пользу и хотим положить конец этой статистике
Новина українською

Полузащитник "Браги" Рикарду Орта поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы с "Зарей".

"Мы хорошо знаем этого соперника, потому что встречались с ним два сезона назад. Тогда мы не добыли нужного результата ("Заря" прошла дальше в квалификации ЛЕ за счет голов на чужом поле – 1:1 и 2:2), но это уже история. В 1-м туре мы обыграли АЕК и хотим продолжить показывать такую же игру.

Мы хорошо проанализировали "Зарю" и знаем ее сильные и слабые стороны. Завтра сы должны нейтрализовать сильные стороны соперника и показать свои. Думаю, мы сможем справиться с поставленной задачей.

Мы изучили игру "Зари" и знаем систему, по которой они играют. У них есть три очень хороших в техническом плане полузащитника, но мы сосредоточены на себе и на своей игре. Уверен, что если мы воплотим в жизнь то, над чем работали, то сможем достичь результата.

Мы знаем, что баланс против украинских команд не в нашу пользу, но завтра мы хотим положить конец этой статистике. Если мы будем играть в нашу игру, я уверен, что мы возьмем три очка и этот негативный рекорд закончится", - сказал Орта.

Напомним, что матч "Заря" - "Брага" состоится в четверг 29 октября и начнется в 19:55.

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В статье: Заря (Луганск) Рикарду Орта Брага
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