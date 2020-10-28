Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Браги Орта: Знаем, что баланс против украинских команд не в нашу пользу и хотим положить конец этой статистике
Брага настроена решительно
Полузащитник "Браги" Рикарду Орта поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы с "
"Мы хорошо знаем этого соперника, потому что встречались с ним два сезона назад. Тогда мы не добыли нужного результата ("Заря" прошла дальше в квалификации ЛЕ за счет голов на чужом поле – 1:1 и 2:2), но это уже история. В 1-м туре мы обыграли АЕК и хотим продолжить показывать такую же игру.
Мы хорошо проанализировали "Зарю" и знаем ее сильные и слабые стороны. Завтра сы должны нейтрализовать сильные стороны соперника и показать свои. Думаю, мы сможем справиться с поставленной задачей.
Мы изучили игру "Зари" и знаем систему, по которой они играют. У них есть три очень хороших в техническом плане полузащитника, но мы сосредоточены на себе и на своей игре. Уверен, что если мы воплотим в жизнь то, над чем работали, то сможем достичь результата.
Мы знаем, что баланс против украинских команд не в нашу пользу, но завтра мы хотим положить конец этой статистике. Если мы будем играть в нашу игру, я уверен, что мы возьмем три очка и этот негативный рекорд закончится", - сказал Орта.
Напомним, что матч "Заря" - "Брага" состоится в четверг 29 октября и начнется в 19:55.
Популярное сейчас
- Ференцварош - Динамо Киев. Анонс и прогноз на матч
- Эволюция Сидорчука: фанаты хотели топового опорника, а он был под носом
- Скользкий паритет, мягкие украинцы, робкие попытки изменить ход игры. Итальянские СМИ - о ничьей Шахтера и Интера
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше