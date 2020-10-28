Башакшехир - ПСЖ 0:2. Неймар сломался, но подстраховал Кин

Очень красивый, яркий матч сыграли команды в Стамбуле. Мало кто мог подумать, что у "Башакшехира" хватит смелости и класса, дабы сыграть с "ПСЖ" в открытом ключе, но именно так все и было.

Для "ПСЖ" это был сложный матч, а когда на 25-й минуте Неймар на ровном месте показал, что ему нужна замена, вечер и вовсе перестал быть томным. Хорошо, что у Парижа есть Мбаппе. В критические минуты именно Килиан взял на себя инициативу, наносил удары, совершил 9 (!) удачных обводок.

Турки защищались изо всех сил, но при этом не забывали о своих вылазках. Их лидер Эдин Вишча нанес аж 9 ударов по воротам, удачно обыгрывал, пасовал. В начале первого и весь второй тайм на поле царил открытый футбол.

Конечно, у "ПСЖ" было больше моментов. "Башакшехир" мог похвастать быстрыми выходами из обороны и дальними ударами, а вот Париж создавал стопроцентные шансы. Мбаппе не попал с 10 метров еще до перерыва; в начале второго тайма Сарабия промазал после прострела Килиана; Мойзе Кин чуть не дотянулся до отличнейшего кросса; Ди Мария, находясь перед воротами, зачем-то неудобно отдал Мбаппе.

Это справедливо, что именно "ПСЖ" открыл счет - Мойзе Кин отклеился от Епуряну при угловом и точно пробил в угол.

"Башакшехир" в ответ еще прибавил, и Навасу пришлось потрудиться после удара Дембы Ба. Но дальше как-то не пошло. За 10 минут до конца Мойзе Кин убил интригу, как и полагается центрфорварду - развернулся в штрафной и хлестко пробил. Между прочим, вторую игру подряд оформляет дубль парень, от инертности времен "Эвертона" не осталось и следа.

Касательно же дел табличных, то там у "ПСЖ" теперь 3 очка, а у "Башакшехира" - 0. Ждем матч других команд группы "МЮ" и "Лейпцига", до него остались считанные минуты.

Стамбул. "Башакшехир Фатих Терим"

"Башакшехир" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Кин, 64, 79

"Башакшехир": Генок - Рафаэл, Шкртел, Епуряну, Болинголи (Калдырым, 63) - Вишча, Озкан, Топал, Кавечи, Тюрюк (Алексич, 81) - Кривелли (Жулиано, 81)

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Керер, 73), Данилу Перейра, Кимпембе, Курзава (Баккер, 87) - Ди Мария (Рафинья, 73), Эррера (Гуйе, 87), Маркиньос, Неймар (Сарабия, 26) - Мбаппе, Кин

Предупреждения: Кривелли, 2, Епуряну, 49, Топал, 54 - Керер, 83