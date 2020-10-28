Боруссия Дортмунд - Зенит 2:0. Мучениям в ЛЧ не место

Немецкая пресса писала, что после поражения в Риме от "Лацио" дортмундская "Боруссия" просто обязана побеждать, если хочет не потерять шансы на выход из группы и еврокубковую весну. Так и случилось, "шмели" добыли довольно уверенную победу и заработали первые три очка в текущем розыграше главного еврокубка.

Немецкая команда как и положено фавориту с первых секунд забрала мяч под свой контроль и спокойно искала возможности для позиционних атак. "Шмели" активно использовали высокий прессинг и прижимали гостей к своей лицевой линии.

Питерцы же делали ставку на физическую борьбу и в своих немногочисленных попытках выйти в атаку действовали не очень организованно и сваливались в длинные передачи. Порой доходило до того, что забросы направлялись прямо в руки голкиперу хозяев Бюрки, в частности защитник Ярослав Ракицкий сделал несколько неуспешных попыток обострить игру из глубины.

Имея полное территориальное преимущество, закономерно, что именно хозяева создали первый опасный момент у ворот соперника - Эрлинг Холанд тонко скинул Рейне, американец пробил плотно, но мяч прошелся в сантиметрах от ближней "девятки". Немцы продолжали давить и на 26-й минуте заработали стандартное положение вблизи штрафной площадки - вингер "черно-желтых" Марко Ройс целил под штангу, но голкипер российской команды Кержаков кончиками пальцов потащил удар и перевел мяч на угловой. Капитан "Боруссии" был самим активным в первые 45 минут встречи и часто оказывался с мячем у ворот питерцев.

Дортмундцы могли спокойно уходить на перерыв в качестве ведущего в счете - "шмели" провели резкую атаку, Санчо отдал на Холанда, норвежец ворвался в штрафную, но не сумел реализовать выход 1 на 1.

Несмотря на тотальное превосходство во владении мячем - 65% у хозяев против 35% у гостей, "шмели" нанесли только на два удара больше по воротах соперника, нежели "бело-синие". Но стоит отметить, что за первую половины встречи "Зенит" ни разу не пробил в створ ворот.

Второй тайм команды начали за аналогичным сценарием, "Боруссия" заперла гостей на своей половине поля и пыталась подобрать ключ к компактному блоку подопечных Семака. К 60-й минуте весь "Зенит" стал в обороне, россияне отошли в последнюю треть поля возле своих ворот. Если еще в начале встречи гости изредка выбегали в контратаки, то во второй половине поединка героически терпели в своей штрафной.

20 минут второго тайма прошли максимально пресно с точки зрения моментов, подопечные Люсьена Фавра хоть и создавали ощутимое давление на оборонительные редуты "Зенита", но не могли перейти к заключительной атакующей стадии. Последние 15 минут встречи сопроводил проливной дождь - игра стала еще более тягучей.

"Шмели" нагнетали-нагнетали, и все-таки дождались своего шанса - на 77-й минуте защитник гостей Караваев сфолил на Торгане Азаре в штрафной площади. Англичанин Джейдон Сачно взялся исполнять 11-метровый и уверенно развел по углах мяч и голкипера "Зенита" Кержакова.

Немцы продолжали давить и поймали кураж, в ход шло все: пасы пятками, "игра в стеночку", проникающие передачи... Финальную точку в поединку поставил Эрлинг Холанд - норвежец убежал после скидки Беллингема и пробил низом под рукой вратаря "бело-синих" - 2:0!

Команда Фавра реабилитируется за поражение от "Лацио", а "Зенит" обозначает себя как главного претендента на последнее место в группе F.

Лига Чемпионов 2020/2021 . Групповой этап. 2-й тур

28 октября, 22:00

Германия. Дортмунд. Стадион: "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" (Дортмунд) - "Зенит" 2:0

Голы: Джейдон Санчо 77, Эрлинг Холанд 90+1

"Боруссия": Бюрки, Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Дауд (Азар 67), Витцель, Рейна (Дилэйни 84), Санчо (Беллингем 84), Ройс (Брандт 74), Холанд.

Главный тренер: Люсьен Фавр

"Зенит": Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Дуглас Сантос, Вендел, Ерохин, Барриос (Сутормин 81), Кузяев (Оздоев 71), Дриусси (Жирков 74), Дзюба (Мостовой 46).

Главный тренер: Сергей Семак

Арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)