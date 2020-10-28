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Бойко дебютировал в Лиге чемпионов
Денис Попов впервые вышел в стартовом составе
Вратарь "Динамо" Денис Бойко вышел в стартовом составе своей команды на матч 2-го утра группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша".
Это дебютный матч в основном раунде ЛЧ для 32-летнего голкипера. Ранее он играл только в квалификации.
Также в старте киевлян вышел и защитник Денис Попов, для которого это первое появление в основе на групповом раунде турнира. Ранее Денис выходил на замену в матче с "Ювентусом" (0:2).
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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