Бойко дебютировал в Лиге чемпионов

Вратарь "Динамо" Денис Бойко вышел в стартовом составе своей команды на матч 2-го утра группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

Это дебютный матч в основном раунде ЛЧ для 32-летнего голкипера. Ранее он играл только в квалификации.

Также в старте киевлян вышел и защитник Денис Попов, для которого это первое появление в основе на групповом раунде турнира. Ранее Денис выходил на замену в матче с "Ювентусом" (0:2).

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.