Лига Чемпионов
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Не без помощи Харатина. Цыганков открыл счет в матче Ференцварош - Динамо. ВИДЕО
Хороший старт для киевлян
В матче второго тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против "Ференцвароша". Венгерский клуб тренирует Сергей Ребров.
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Украинский клуб первым повел в счете. Точный удар с пенальти в середине первого тайма нанес Виктор Цыганков. Мяч попал в руку другому футболисту сборной Украины - Харатину.
Отметим, что UA-Футбол ведет аудио трансляцию матча "Ференцварош" - "Динамо".
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