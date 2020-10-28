  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ювентус - Барселона. ВИДЕО, как Дембеле открыл счет классным дальним ударом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Барселона. ВИДЕО, как Дембеле открыл счет классным дальним ударом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Усман пробил из-за пределов штрафной

Ювентус - Барселона. ВИДЕО, как Дембеле открыл счет классным дальним ударом
Новина українською

Во втором матче в группе киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов встречаются "Ювентус" и "Барселона". Первый тайм выиграли каталонцы благодаря эффектному удара Усмана Дембеле. Правда, французу помог рикошет, после которого мяч по высокой траектории залетел в дальний угол.

За ходом поединка следите здесь >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Барселона Усман Дембеле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...