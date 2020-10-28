Ювентус - Барселона. ВИДЕО, как Дембеле открыл счет классным дальним ударом

Во втором матче в группе киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов встречаются "Ювентус" и "Барселона". Первый тайм выиграли каталонцы благодаря эффектному удара Усмана Дембеле. Правда, французу помог рикошет, после которого мяч по высокой траектории залетел в дальний угол.

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