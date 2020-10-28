ЛЧ. Ювентус - Барселона 0:2. Жаль Динамо-II

Лига Чемпионов. Группа G. Второй тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Барселона" 0:2

Голы: Дембеле 14, Месси 90 (пен.)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Данило, Демираль, Бонуччи, Кьеза, Бентанкур (Артур 83), Рабио (Бернардески 83), Кулушевски (МакКенни 75), Дибала, Мората

"Барселона": Нето, Серхи Роберто, Ленгле, Араухо (Бускетс 46), Альба, Пьянич, Де Йонг, Гризманн (Фирпо 89), Месси, Дембеле (Фати 67), Педри (Брайтвайт 90+2)

Предупреждения: Кулушевски 45+2, Демираль 70, Куадрадо 74, Рабио 79 - Серхи Роберто 60

Удаление: Демираль 85 (вторая жёлтая)

Для "Ювентуса" и "Барселоны" 2020-й год - худший из 7-8 последних. Обе в долгах, провели неудачный сезон 2019/20. В "Барсе" и вовсе вчера подал в отставку весь Совет Директоров. Обе сменили тренеров и начали строить практически с нуля, задействуя молодёжь. Обе начали сезон в лигах слабо. "Блаугранас" и в этом "превзошли" "бьянконери", проиграв дважды подряд, в том числе и Классико. Однако сегодня они как раз превзошли без кавычек. Гораздо более опытный тренер, более ясная тактика, меньшие потери (Пике и Коутиньо против Роналду, Кьеллини, Де Лихта и хромого Бонуччи) сыграли за них.

В первом тайме мы видели тактический разгром. "Ювентус" впервые в сезоне перешёл на 4-4-2. Только забыл сообщить это правому защитнику Куадрадо. Он убегал слишком далеко вперёд. Также не хватало игроков в центре поля, высокий прессинг начинали лишь двое форвардов, в то время, как высокий прессинг "Барселоны" - трое-четверо. Всё это вылилось в 58 процентов владения мячом, лёгкие красивые комбинации и множество моментов. Месси заблокировали, Гризманн попадал в стойку, Лионель после классного паса пяткой от Антуана не попал. Неясно, как в одной атаке Дембеле и Гризманн не переиграли Щесны.

К счастью для "Юве", он пропустил лишь однажды. Когда Месси красиво перевёл на правый фланг, Дембеле сместился оттуда почти до линии штрафной и пробил с рикошетом по дуге. Так что во втором тайме шансы у туринцев оставались. Хотя третья четверть матча ничего не изменила. "Барса" оставалась спокойной и взвешенной, держала мяч. Месси чуть не попал пяткой, от дриблинга барселонцев в штрафной Щесны туринцы еле отбивались. А Мората уже в третий раз в этом матче (дважды до перерыва) забил из офсайда. Кулушевски же с 18-ти метров попал бы разве что в регбийные ворота. Рабио не попал бы и в такие.

На 75-ой минуте Месси и Гризманн вновь разыграли, и на этот раз француз не попал с очень хорошей позиции. Этот момент стал самым опасным между 45-90 минутами. Гости спокойно докатывали матч до конца, держа мяч или обороняясь при необходимости. А хозяева не показывали ничего интересного. Кроме красной карточки Демиралю за грубый подкат в центре поля. И кроме бизона Бернардески, врезавшегося сзади в Фати в своей же штрафной. Чемпион Италии провел один из своих худших матчей в турнире за последние годы. И в то же время не удивил, учитывая игру и добытые результаты в матчах лиги.

Отчёт о ничьей с "Вероной" в Серии А я озаглавил "Жаль "Динамо". Жаль, что киевляне в первом туре ЛЧ дома безропотно уступили такому слабому "Юве" и упустили шанс побороться с ним за выход из группы. И тем более жаль после результатов второго тура. А "Барселону" Рональд Куман ведёт по правильному пути. Не без ям, колдобин, пробуксовок. Зато с планом и желанием.