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Мог получиться хет-трик. В матче Ювентус - Барселона отменили три гола Мораты
Черный день Альваро
В матче второго тура Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" принимает "Барселону". По итогам первого тайма, каталонцы минимально вели в счете.
Что интересно, чемпион Италии забил трижды. Три точных взятия ворот на счету Мораты, однако все они были отменены. Причем, по одинаковой причине - офсайд.
UNBELIEVABLE! A hat-trick of offside goals for Morata! ????— Goal (@goal) October 28, 2020
This time the goal was given, only to be ruled out after a VAR review ????#UCL #JuveBarca pic.twitter.com/4jt5OE5Pq2
Напомним, что Альваро отметился дублем в игре против "Динамо" неделю назад.
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