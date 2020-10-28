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Мог получиться хет-трик. В матче Ювентус - Барселона отменили три гола Мораты

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Черный день Альваро

Мог получиться хет-трик. В матче Ювентус - Барселона отменили три гола Мораты
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В матче второго тура Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" принимает "Барселону". По итогам первого тайма, каталонцы минимально вели в счете.

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Что интересно, чемпион Италии забил трижды. Три точных взятия ворот на счету Мораты, однако все они были отменены. Причем, по одинаковой причине - офсайд.

Напомним, что Альваро отметился дублем в игре против "Динамо" неделю назад.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Альваро Мората
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