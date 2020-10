Мог получиться хет-трик. В матче Ювентус - Барселона отменили три гола Мораты

В матче второго тура Лиги Чемпионов туринский "Ювентус" принимает "Барселону". По итогам первого тайма, каталонцы минимально вели в счете.

Что интересно, чемпион Италии забил трижды. Три точных взятия ворот на счету Мораты, однако все они были отменены. Причем, по одинаковой причине - офсайд.

UNBELIEVABLE! A hat-trick of offside goals for Morata! ????



This time the goal was given, only to be ruled out after a VAR review ????#UCL #JuveBarca pic.twitter.com/4jt5OE5Pq2