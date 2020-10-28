ЛЧ. Севилья минимально одолела Ренн

В матче второго тура Лиги Чемпионов "Севилья" принимала на своем поле "Ренн". До этого, "Челси" разгромил "Краснодар" и возглавил группу.

Испанский клуб, на правах хозяев и фаворита, смотрелся увереннее соперника. Они превзошли французов по всем показателям и добыли итоговую победу. Правда, всего лишь минимальную - единственный точный удар нанес Люк де Йонг.

Коллектив Лопетеги набрал четыре очка после двух туров и делит первое место с лондонцами.

"Севилья" - "Ренн" 1:0

Гол: де Йонг 56