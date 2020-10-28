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Белуце дебютировал в составе Динамо
Причем не самым лучшим образом
Румынский опорный полузащитник Тубор Белуце провел свой первый матч за киевское
Хавбек вышел на замену в концовке матча с Ференцварошем после удаления Сергея Сидлорчука.
Интересно, что именно Белуце застрял с созданием офсайда при розыграше штрафного, после которого Ференцварош и сравнял счет (2:2).
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Комментарии (2)
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Igor1010 (Вінниця)
29.10.2020 в 00:09
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vlotko (Броди)
29.10.2020 в 00:04
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