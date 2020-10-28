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Белуце дебютировал в составе Динамо

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(1 голосов)

Причем не самым лучшим образом

Белуце дебютировал в составе Динамо
Новина українською

Румынский опорный полузащитник Тубор Белуце провел свой первый матч за киевское Динамо.

Хавбек вышел на замену в концовке матча с Ференцварошем после удаления Сергея Сидлорчука.

Интересно, что именно Белуце застрял с созданием офсайда при розыграше штрафного, после которого Ференцварош и сравнял счет (2:2).

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В статье: Динамо (Киев) Тудор Белуце
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Комментарии (2)
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Igor1010 (Вінниця)
29.10.2020 в 00:09
Як можна міняти двох гравців, перед виконанням класного штрафного. Другий гол Белуце недопрацював.
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vlotko (Броди)
29.10.2020 в 00:04
Краще б цей дебют відбувся в іншому матчі. Заміни Мірчі розбалансували гру.
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