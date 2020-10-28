Белуце дебютировал в составе Динамо

Румынский опорный полузащитник Тубор Белуце провел свой первый матч за киевское Динамо .

Хавбек вышел на замену в концовке матча с Ференцварошем после удаления Сергея Сидлорчука.

Интересно, что именно Белуце застрял с созданием офсайда при розыграше штрафного, после которого Ференцварош и сравнял счет (2:2).