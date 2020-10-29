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Бойко: После первого забитого Ференцварош почувствовал кровь и пошел вперед большими силами

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итог матча Ференцварош - Динамо от кипера киевлян

Бойко: После первого забитого Ференцварош почувствовал кровь и пошел вперед большими силами
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью в матче 2-го тура ЛЧ с "Ференцварошем" (2:2).

"Хотелось победить. Игра давалась, получалась. Первый тайм выиграли 2:0. По ходу матча все шло хорошо. Но первый пропущенный мяч – мы немного сели ниже. Соперник стал больше атаковать, играть забросами. К сожалению, закончили 2:2. Не скажу, что хороший результат для нас, если судить по ходу матча.

После первого забитого "Ференцварош" почувствовал кровь, начал больше атаковать. Им терять уже было нечего. Они пошли большими силами вперед. Это один из ключевых моментов во втором тайме и в матче.

Мы выполняли установку тренера, играли правильно и хорошо. Не скажу, что "Ференцварош" как-то изменил свою игру в начале второго тайма. Этот первый пропущенный повлиял на игру "Ференцвароша", и на нашу. После этого все изменилось.

Нужно разобрать гол Нгуена. Разберем ошибки с тренерским штабом и будем двигаться дальше", – сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
29.10.2020 в 00:53
"После первого забитого Ференцварош почувствовал кровь"... у ДК месячные пошли? Тогда ясно почему так сыграли...
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