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Луческу о матче с Ференцварошем: Мы играли лучше и заслуживали победу

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Экспресс-комментарий Мирчи Луческу после матча с Ференцварошем

Луческу о матче с Ференцварошем: Мы играли лучше и заслуживали победу
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в послематчевом флеш-интервью каналу "Футбол" поделился мнением о ничьей в матче 2-го тура ЛЧ против "Ференцвароша" (2:2).

"Сыграли очень хороший первый тайм. Во втором не реализовали несколько подходов к воротам. Хорошие выходы были 3 в 2, 4 в 3, но мы принимали неправильные решения. Старались обыграть за счет индивидуальных качеств, в то время как нужно было пас отдать. Не забили третий гол.

Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, начал больше атаковать. При втором голе соперника, мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как они там забили. Надо пересмотреть этот момент. Жаль потерянных очков, мы заслуживали победу и играли лучше.

За счет этих ошибок в обороне и атаке мы не смогли выиграть в этом матче. Доминировали в игре. Взяли очко, есть домашний матч, двигаемся дальше.

Мы не собираемся сдаваться, но в такой компании с "Барселоной" и "Ювентусом" очень сложно играть. Для нас задача – весной играть в еврокубках", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Трибуна

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Комментарии (2)
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Long (Одесса)
29.10.2020 в 01:28
Ну да, ну да... Троллейбусом стукнутый...
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Одиссей(Афула) (Афула)
29.10.2020 в 01:00
Мирча,Ребров провел замены и усилил игру,а ты выпустил Гармаша,который не успевал во всех эпизодах и земляка тупорылого Белуце,который не понимает что такое игра в линию.Оставить два раза в игре игроков Ференца,уму непостежимо при втором голе.Даже Миха такой фигни не делал.
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