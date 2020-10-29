Луческу о матче с Ференцварошем: Мы играли лучше и заслуживали победу

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в послематчевом флеш-интервью каналу "Футбол" поделился мнением о ничьей в матче 2-го тура ЛЧ против "Ференцвароша" (2:2).

"Сыграли очень хороший первый тайм. Во втором не реализовали несколько подходов к воротам. Хорошие выходы были 3 в 2, 4 в 3, но мы принимали неправильные решения. Старались обыграть за счет индивидуальных качеств, в то время как нужно было пас отдать. Не забили третий гол.

Мы доминировали, но получили первый гол. После этого соперник почувствовал кураж, начал больше атаковать. При втором голе соперника, мне показалось, что был фол в атаке. Непонятно, как они там забили. Надо пересмотреть этот момент. Жаль потерянных очков, мы заслуживали победу и играли лучше.

За счет этих ошибок в обороне и атаке мы не смогли выиграть в этом матче. Доминировали в игре. Взяли очко, есть домашний матч, двигаемся дальше.

Мы не собираемся сдаваться, но в такой компании с "Барселоной" и "Ювентусом" очень сложно играть. Для нас задача – весной играть в еврокубках", – сказал Луческу.