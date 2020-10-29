Харатин: Мы перевернули ход игры во втором тайме и заслужили ничью

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Динамо" (2:2)

"Всегда нужно играть. Благодарен фанатам, которые нас поддерживали даже при счете 0:2. Это важная ничья для нас. "Динамо" – квалифицированная команда. Это наши первые шаги в ЛЧ. Первый тайм нельзя записать нам в актив, но хорошо, что мы перевернули ход игры во втором тайме. Считаю, мы заслуживали ничьей.

Еще не смотрел повтор эпизода с пенальти. Но как я помню, первое касание было в ногу, а потом уже мяч отскочил в руку. Я не мог никак отреагировать на этот рикошет. Бывают такие моменты, это первый пенальти такой я в свои ворота привез", – сказал Харатин.