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Харатин: Мы перевернули ход игры во втором тайме и заслужили ничью
Хавбек Ференцвароша подытожил результат матча с Динамо
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин в эфире ТК "Футбол" прокомментировал итог
"Всегда нужно играть. Благодарен фанатам, которые нас поддерживали даже при счете 0:2. Это важная ничья для нас. "Динамо" – квалифицированная команда. Это наши первые шаги в ЛЧ. Первый тайм нельзя записать нам в актив, но хорошо, что мы перевернули ход игры во втором тайме. Считаю, мы заслуживали ничьей.
Еще не смотрел повтор эпизода с пенальти. Но как я помню, первое касание было в ногу, а потом уже мяч отскочил в руку. Я не мог никак отреагировать на этот рикошет. Бывают такие моменты, это первый пенальти такой я в свои ворота привез", – сказал Харатин.
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