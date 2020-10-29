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Сергей Ребров: Динамо фантастически играло в первом тайме, но во втором мы были лучше

Лига Чемпионов
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Главный тренер чемпиона Венгрии о встрече с киевлянами

Сергей Ребров: Динамо фантастически играло в первом тайме, но во втором мы были лучше
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Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал поединок его команды против киевского "Динамо" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Напомним, игра завершилась ничьей 2:2, хотя киевляне и выиграли первый тайм с преимущество в два мяча.

"Этот матч был очень важен для обеих команд. Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили. Я рад, что мои игроки поняли, что я от них ожидаю во втором тайме. Наш первый гол нам очень помог, и ключевым моментом стало то, что мы смогли перестроиться.

Надо было сыграть более агрессивно и более дисциплинированно. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. "Динамо" фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше".

После двух сыгранных матчей "Динамо" и "Ференцварош" имеют в своем активе по одному очку. Киевляне опережают будапештцев за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Лидирует в группе G "Барселона" - у каталонцев шесть баллов. Именно с "Барселоной" "Динамо" сыграет четвертого ноября, матч состоится на выезде.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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