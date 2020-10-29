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Холанд убегает от Ракицкого. Боруссия - Зенит 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Боруссия - Зенит, Лига Чемпионов, 28 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия - Зенит, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Основные события развернулись во втором тайме. Сначала Санчо реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Эрлинг Холанд легко убежал от Ярослава Ракицкого и закрепил преимущество желто-черных. Боруссия пока третья в группе, у дортмундцев на одно очко меньше, чем у Брюгге и Лацио. Зенит - с двумя поражениями.
Лига Чемпионов. Группа F. Второй тур
Боруссия (Дортмунд) - Зенит 2:0
Голы: Санчо 78 пен., Холанд 90+1
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