  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Холанд убегает от Ракицкого. Боруссия - Зенит 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд убегает от Ракицкого. Боруссия - Зенит 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Боруссия - Зенит, Лига Чемпионов, 28 октября 2020

Холанд убегает от Ракицкого. Боруссия - Зенит 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия - Зенит, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Основные события развернулись во втором тайме. Сначала Санчо реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Эрлинг Холанд легко убежал от Ярослава Ракицкого и закрепил преимущество желто-черных. Боруссия пока третья в группе, у дортмундцев на одно очко меньше, чем у Брюгге и Лацио. Зенит - с двумя поражениями.

Лига Чемпионов. Группа F. Второй тур
Боруссия (Дортмунд) - Зенит 2:0
Голы: Санчо 78 пен., Холанд 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Зенит (Санкт-Петербург) Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...