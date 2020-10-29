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Форвард Ференцвароша: Был немного удивлен тому, как здорово играло Динамо

Лига Чемпионов
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Игроки Фради о поединке с киевлянами

Форвард Ференцвароша: Был немного удивлен тому, как здорово играло Динамо
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Нападающий "Ференцвароша" Токмак Нгуэн, который забил первый гол своей команды в поединке с "Динамо", признал, что матч был очень трудным для его команды:

"Я был немного удивлен тому, как здорово играло "Динамо". 2:2 - хороший результат. Считаю, что ничья - справедливый исход матча".

А вот голкипер Денеш Дибус попытался найти причины неудачного выступления Фради до перерыва:

"По первому тайму нельзя было сказать, что все закончится так. Надо признать, что мы недостаточно хорошо играли. Нам не хватало агрессивности. Первый тайм нам не удался".

Напомним, "Динамо" побеждало 0:2 после первого тайма, но упустило преимущество, пропустив на 90-й минуте решающий гол. После двух туров у киевлян и "Ференцвароша" по одному очку, но бело-синие имеют лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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