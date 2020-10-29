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Шоу Рашфорда. МЮ - Лейпциг 5:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Лейпциг, Лига Чемпионов, 28 октября 2020

Шоу Рашфорда. МЮ - Лейпциг 5:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Лейпциг, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. В этот раз борьбы не получилось – представитель Германии был раздавлен. Главную роль в этом действе получил Маркус Рашфорд, который оформил хет-трик.

Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур
Манчестер Юнайтед – Лейпциг 5:0
Голы: Гринвуд 21, Рашфорд 74, Рашфорд 78, Марсьяль 87, Рашфорд 90+2

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В статье: Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Маркус Рашфорд
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Комментарии (1)
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KondratCheUa (Чернигов)
29.10.2020 в 08:04
Бескомпромиссный Манчестер Юнайтед и злой РажфордОчень сильный матч!
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