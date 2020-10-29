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Шоу Рашфорда. МЮ - Лейпциг 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Лейпциг, Лига Чемпионов, 28 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Лейпциг, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. В этот раз борьбы не получилось – представитель Германии был раздавлен. Главную роль в этом действе получил Маркус Рашфорд, который оформил хет-трик.
Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур
Манчестер Юнайтед – Лейпциг 5:0
Голы: Гринвуд 21, Рашфорд 74, Рашфорд 78, Марсьяль 87, Рашфорд 90+2
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KondratCheUa (Чернигов)
29.10.2020 в 08:04
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