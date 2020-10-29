Шоу Рашфорда. МЮ - Лейпциг 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед – Лейпциг, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. В этот раз борьбы не получилось – представитель Германии был раздавлен. Главную роль в этом действе получил Маркус Рашфорд, который оформил хет-трик.

Лига Чемпионов. Группа Н. Второй тур

Манчестер Юнайтед – Лейпциг 5:0

Голы: Гринвуд 21, Рашфорд 74, Рашфорд 78, Марсьяль 87, Рашфорд 90+2