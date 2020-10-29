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Это его стиль. Ребров прокомментировал слова Луческу об удалении Сидорчука

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Сергей Станиславович хорошо знает румынского специалиста

Это его стиль. Ребров прокомментировал слова Луческу об удалении Сидорчука
Новина українською

После игры против "Динамо" главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров говорил о том, что у его команды был сильный соперник, но ей удалось переломить ход поединка (детали здесь >>).

Также журналисты попросили украинского специалиста прокомментировать слова Луческу о том, что киевляне сыграли вничью из-за удаления Сидорчука.

"Об этом хочу коротко сказать. Луческу - известный тренер и это его стиль", - заявил Сергей Ребров.

Напомним, "Ференцварош" в первом туре проиграл "Барселоне" 1:5, теперь была ничья с "Динамо" 2:2. В третьем туре команда Реброва сыграет с "Ювентусом", матч состоится четвертого ноября.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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