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Это его стиль. Ребров прокомментировал слова Луческу об удалении Сидорчука
Сергей Станиславович хорошо знает румынского специалиста
После игры против "Динамо" главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров говорил о том, что у его команды был сильный соперник, но ей удалось переломить ход поединка (детали здесь >>).
Также журналисты попросили украинского специалиста прокомментировать слова Луческу о том, что киевляне сыграли вничью из-за удаления Сидорчука.
"Об этом хочу коротко сказать. Луческу - известный тренер и это его стиль", - заявил Сергей Ребров.
Напомним, "Ференцварош" в первом туре проиграл "Барселоне" 1:5, теперь была ничья с "Динамо" 2:2. В третьем туре команда Реброва сыграет с "Ювентусом", матч состоится четвертого ноября.
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