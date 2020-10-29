Караваев: Подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал выездной матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который завершился ничьей 2:2. Напомним, "Динамо" вело в счете после первого тайма с разницей в два мяча, однако позволило сопернику отыграться, при этом решающий гол был забит на 90-й минуте.

- Чего не хватило команде для достижения положительного результата? Концентрации или физических кондиций?

- И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полны энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Вероятно, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому.

- Насколько поддержка болельщиков "Ференцвароша" влияла на игру? Шумели трибуны прилично ...

- Когда на трибунах есть такая поддержка, причем, неважно, в какую сторону, то она тут же добавляет дополнительной значимости матчу. Это то, ради чего мы играем в футбол, чтобы болельщики приходили и смотрели на нашу игру. Это не мешало, мы привыкли к такому. Так, в этом матче мы остались без своих болельщиков, поскольку играли на выезде, но дома на матч с "Ювентусом" пришло довольно много людей, и мы хорошо чувствовали их поддержку.

Читайте также Харатин: Мы перевернули ход игры во втором тайме и заслужили ничью

Видео момента, когда не забил Караваев