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Караваев: Подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Шанс был и у Александра

Караваев: Подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал выездной матч Лиги чемпионов против "Ференцвароша", который завершился ничьей 2:2. Напомним, "Динамо" вело в счете после первого тайма с разницей в два мяча, однако позволило сопернику отыграться, при этом решающий гол был забит на 90-й минуте.

- Чего не хватило команде для достижения положительного результата? Концентрации или физических кондиций?

- И концентрация, и физические кондиции были на должном уровне. На второй тайм мы выходили полны энергии, договаривались продолжать в том же духе, контролировать игру. Пропустили необязательный гол, но продолжали вести игру. Вероятно, подвела реализация, должны были забивать третий-четвертый гол, и тогда было бы все по-другому.

- Насколько поддержка болельщиков "Ференцвароша" влияла на игру? Шумели трибуны прилично ...

- Когда на трибунах есть такая поддержка, причем, неважно, в какую сторону, то она тут же добавляет дополнительной значимости матчу. Это то, ради чего мы играем в футбол, чтобы болельщики приходили и смотрели на нашу игру. Это не мешало, мы привыкли к такому. Так, в этом матче мы остались без своих болельщиков, поскольку играли на выезде, но дома на матч с "Ювентусом" пришло довольно много людей, и мы хорошо чувствовали их поддержку.

Читайте такжеХаратин: Мы перевернули ход игры во втором тайме и заслужили ничью

Видео момента, когда не забил Караваев

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 09:29
Чего там не хватает? Класса игроков, нормального тренера, а вот выпендрежа хватает с головой! Чего это решили, что вы лучше венгров? Это один уровень Динамо - это беларусы, болгары, румыны..... и то не всех
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Comment06 (Украина)
29.10.2020 в 08:55
Подвели нехватка ума, отсутствие яиц и мастерства.
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LEVgcUqs (Чернігів)
29.10.2020 в 08:45
Я не знаю чи він дуб дубом, ну для чого оце щось тут розповідати, що і на другий тайм вийшли повні сил і енергії і грали так само. Тьху. Всі прижалися до своїх воріт і раскатували мяча перед воротарем, туда -сода, а якби можна було б то і за лінією воріт би катали , оце і все що робили в 2 таймі поні сил і енергії .
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LAZ E183 (Рига)
29.10.2020 в 08:49
Це футболіст рівня Вереса чи Волині максимум. Не розумію, як можна було так деградувати з часів виступів за "Зорю".
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