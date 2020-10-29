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При участии Соболя. Брюгге - Лацио 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Брюгге - Лацио, Лига Чемпионов, 28.10.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Брюгге - Лацио, которые встречались во втором туре Лиги Чемпионов. Стоит заметить, что римляне приехали на игру без многих игроков основы, но смогли не проиграть в Бельгии. Корреа забил быстрый гол, а Ванакен ответил ударом с пенальти. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь отыграл весь матч.
Лига Чемпионов, група F, 2-й тур
"Брюгге" – "Лацио"
Голы: Ванакен (42, пен) – Корреа (14)
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