При участии Соболя. Брюгге - Лацио 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Брюгге - Лацио, которые встречались во втором туре Лиги Чемпионов. Стоит заметить, что римляне приехали на игру без многих игроков основы, но смогли не проиграть в Бельгии. Корреа забил быстрый гол, а Ванакен ответил ударом с пенальти. Защитник сборной Украины Эдуард Соболь отыграл весь матч.

Лига Чемпионов, група F, 2-й тур

"Брюгге" – "Лацио"

Голы: Ванакен (42, пен) – Корреа (14)