Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Идеальная комбинация. ВИДЕО, как Севилья одолела Ренн в Лиге Чемпионов
Смотреть видео обзор матча Севилья - Ренн, Лига Чемпионов, 28 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Ренн, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Испанская команда победила благодаря единственному голу, который Люк де Йонг забил в начале второго тайма. Но ведь и комбинация у андалусцев вышла удивительно эффектной.
Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур
Севилья - Ренн 1:0
Гол: Люк де Йонг 55
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: Динамо фантастически играло в первом тайме, но во втором мы были лучше
- Ференцварош - Динамо 2:2. Не простили
- Ференцварош – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Динамо подтвердило случаи заражения коронавирусом (обновлено)
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...