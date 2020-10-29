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Идеальная комбинация. ВИДЕО, как Севилья одолела Ренн в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Севилья - Ренн, Лига Чемпионов, 28 октября 2020

Идеальная комбинация. ВИДЕО, как Севилья одолела Ренн в Лиге Чемпионов
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Ренн, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Испанская команда победила благодаря единственному голу, который Люк де Йонг забил в начале второго тайма. Но ведь и комбинация у андалусцев вышла удивительно эффектной.

Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур
Севилья - Ренн 1:0
Гол: Люк де Йонг 55

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В статье: Люк де Йонг Ренн Севилья
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