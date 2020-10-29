Идеальная комбинация. ВИДЕО, как Севилья одолела Ренн в Лиге Чемпионов

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Ренн, которые встречались во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов. Испанская команда победила благодаря единственному голу, который Люк де Йонг забил в начале второго тайма. Но ведь и комбинация у андалусцев вышла удивительно эффектной.

Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур

Севилья - Ренн 1:0

Гол: Люк де Йонг 55