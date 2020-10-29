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"Барселона опережает нас в своем развитии". Пирло прокомментировал поражение Ювентуса в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Андреа на связи

"Барселона опережает нас в своем развитии". Пирло прокомментировал поражение Ювентуса в ЛЧ
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Алленаторе "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:2). Цитирует тренера "бьянконери" пресс-служба УЕФА.

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"Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая опережает нас в своем развитии. У них есть футболисты, которые привыкли играть на таком уровне, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов".

"Этот матч поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй. Артур, Бентанкур и Рабьо еще очень молоды, но мы все хотим стать лучше и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как "Барселона".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
UEFA

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