"Барселона опережает нас в своем развитии". Пирло прокомментировал поражение Ювентуса в ЛЧ

Алленаторе "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:2). Цитирует тренера "бьянконери" пресс-служба УЕФА.

"Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая опережает нас в своем развитии. У них есть футболисты, которые привыкли играть на таком уровне, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в Лиге чемпионов".