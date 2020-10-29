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Шапаренко - лучший. Оценки игрокам Динамо за матч с Ференцварошем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Николай практически не ошибался в передачах

Шапаренко - лучший. Оценки игрокам Динамо за матч с Ференцварошем
UA-Футбол
Новина українською

Статистический портал Whoscored лучшим игроком матча "Ференцварош" - "Динамо" определил хавбека киевлян Николая Шапаренко. Он получил оценку 7,4. Интересно, что точность передач Николая составила 96,5%, что является самым высоким показателем в команде. Он семь раз отбирал мяч у соперников, однажды перехватил их пас.

Вторым в "Динамо" стал Карлос Де Пена, который забил второй гол киевлян. В уругвайца 7 баллов. Третий с показателем 6,8 Виктор Цыганков. Наивысшую оценку в составе "Ференцвароша" - по 7,1 - получили Токмак Нгуэн и Александр Зубков.

Шапаренко - лучший. Оценки игрокам Динамо за матч с Ференцварошем - изображение 1

Интересно, что и другой статистический портал - SofaScore - тоже титул игрока матча отдает Шапаренко, который получает оценку 7,6. При этом третьим в рейтинге становится Виталий Буяльский (7,1).

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Николай Шапаренко
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 09:47
Как по мне, то Супряга! Реально хорош, чертяка!!!
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Maldini (Киев)
29.10.2020 в 09:41
Как может быт Шапар лучшим,когда команда "насрала!?"
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
29.10.2020 в 09:37
Супряга днище. Сидорчук баран. Бойко спасибо что спас от поражения на 5 доп минуте.
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