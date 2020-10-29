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Шапаренко - лучший. Оценки игрокам Динамо за матч с Ференцварошем
Николай практически не ошибался в передачах
Статистический портал Whoscored лучшим игроком матча "Ференцварош" - "Динамо" определил хавбека киевлян Николая Шапаренко. Он получил оценку 7,4. Интересно, что точность передач Николая составила 96,5%, что является самым высоким показателем в команде. Он семь раз отбирал мяч у соперников, однажды перехватил их пас.
Вторым в "Динамо" стал Карлос Де Пена, который забил второй гол киевлян. В уругвайца 7 баллов. Третий с показателем 6,8 Виктор Цыганков. Наивысшую оценку в составе "Ференцвароша" - по 7,1 - получили Токмак Нгуэн и Александр Зубков.
Интересно, что и другой статистический портал - SofaScore - тоже титул игрока матча отдает Шапаренко, который получает оценку 7,6. При этом третьим в рейтинге становится Виталий Буяльский (7,1).
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