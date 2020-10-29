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Машина по имени Эрлинг – Холанд установил рекорд ЛЧ по голам за 10 первых поединков
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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил в ворота питерского "Зенита" (2:0) во 2-м туре группового этапа главного клубного европейского турнира и установил историческое достижение.
Норвежский нападающий оформил лучший дебют в Лиге чемпионов – за 10 первых матчей он забил 12 голов, как сообщает Sky Sports Statto.
???? Most @ChampionsLeague goals in first 10 apps— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 28, 2020
1️⃣2️⃣ Erling Braut Haaland
9️⃣ Simone Inzaghi
9️⃣ Harry Kane
9️⃣ Sadio Mane
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20-летний Эрлинг превзошел рекорд, который ранее принадлежал сразу трем страйкерам. Симоне Индзаги (экс-игрок "Лацио"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Садио Мане ("Ливерпуль") за 10 первых встреч забили по 9 голов.
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