Машина по имени Эрлинг – Холанд установил рекорд ЛЧ по голам за 10 первых поединков

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил в ворота питерского "Зенита" (2:0) во 2-м туре группового этапа главного клубного европейского турнира и установил историческое достижение.

Норвежский нападающий оформил лучший дебют в Лиге чемпионов – за 10 первых матчей он забил 12 голов, как сообщает Sky Sports Statto.

???? Most @ChampionsLeague goals in first 10 apps



1️⃣2️⃣ Erling Braut Haaland

9️⃣ Simone Inzaghi

9️⃣ Harry Kane

9️⃣ Sadio Mane



