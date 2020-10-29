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Машина по имени Эрлинг – Холанд установил рекорд ЛЧ по голам за 10 первых поединков

Лига Чемпионов
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Машина по имени Эрлинг – Холанд установил рекорд ЛЧ по голам за 10 первых поединков
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Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил в ворота питерского "Зенита" (2:0) во 2-м туре группового этапа главного клубного европейского турнира и установил историческое достижение.

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Норвежский нападающий оформил лучший дебют в Лиге чемпионов – за 10 первых матчей он забил 12 голов, как сообщает Sky Sports Statto.

20-летний Эрлинг превзошел рекорд, который ранее принадлежал сразу трем страйкерам. Симоне Индзаги (экс-игрок "Лацио"), Харри Кейн ("Тоттенхэм") и Садио Мане ("Ливерпуль") за 10 первых встреч забили по 9 голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Зенит (Санкт-Петербург) Лига Чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 11:42
Холанд - машина, типо молодого Левандовски!
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Alex Sunchez
29.10.2020 в 11:01
Забыли его сравнить с Супрягой
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Kolibri (Киевоград)
29.10.2020 в 11:41
А чего тут сравнивать, Супряга намного круче! Видел его выражение, когда он ходит по полю! Умеет спрятаться, чтобы пас недошел, а если получит мяч, то может подержать пока противник не подойдёт, тогда сразу падать и делать гримасу непонимающую..... Мало кто так может! А ничего не делать и переписывать на выгоднее контракт! Слабо?
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octavi4 (Warszawa)
29.10.2020 в 10:22
Семён Индзаги
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