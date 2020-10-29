Машина по имени Эрлинг – Холанд установил рекорд ЛЧ по голам за 10 первых поединков

А чего тут сравнивать, Супряга намного круче! Видел его выражение, когда он ходит по полю! Умеет спрятаться, чтобы пас недошел, а если получит мяч, то может подержать пока противник не подойдёт, тогда сразу падать и делать гримасу непонимающую..... Мало кто так может! А ничего не делать и переписывать на выгоднее контракт! Слабо?