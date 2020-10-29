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Иван Яремчук: Ребров быстрее сориентировался, его замены пошли на пользу
Эксперт рассматривает ничью на поле соперника как провал
Легенда "Динамо" Иван Яремчук подвел итого матча группового этапа Лиги чемпионов, где киевляне упустили победу с "Ференцварошем". Команда Луческу вела 0:2, но позволила сопернику отыграться, при этом второй мяч был забит на 90-й минуте.
"Динамо" провело два разных тайма. В первом играли здорово, а во втором присутствовала некая успокоенность, а порой и расхлябанность. Поэтому и были наказаны, позволив сопернику забить два мяча. А чтобы выигрывать, нужно играть не 45 минут, а все 90. Футбол такое не прощает! Это можно назвать провалом! Как так можно? Вести 2:0 и не удержать победу.
В первой половине все давалось: держали под контролем мяч, играли в короткий и средний пас, владели полностью преимуществом. И главное, наконец, мы увидели, что "Динамо" поменяло схему, играя не от обороны, как во всех предыдущих матчах, а на атаку, действуя первым номером. Навязали сопернику свою игру, забили два мяча, и казалось, во втором тайме за счет класса доведут поединок до логического завершения.
Но все перевернулось. Отдали инициативу, начали не успевать, проигрывать единоборства и как следствие ненужные фолы и карточки. Особенно непонятные действия Сидорчука, где вообще не было никакой необходимости прыгать в ноги сопернику. А ведь после удаления эти восемь минут стали решающими. И гол пропустили, и едва выдержали последний штурм "Ференцвароша". Могли и проиграть. Хорошо, что Бойко выручил, потащив мяч из под перекладины.
Уже традиционно есть проблема в центральной зоне защиты. Два гола венгры забили именно из этих зон. В первом случае нападающему в штрафной площадке дают спокойно принять мяч, развернуться и пробить. Никто не играет с ним плотно. И второй гол - та же ошибка. Опять игрок хозяев в штрафной получил мяч, развернулся, отдал партнеру и тот с пяти метров забивает. Два гола - грубейшие ошибки обороны. На последних минутах просто не хватило концентрации. Да и в атаке во втором тайме ничего не создали.
Можно предъявить претензии к Супряге за его пассивность. Выдали много авансов, но пока он их не оправдывает. Где-то после 70-й минуты динамовцы начали физически проседать, и тут бы сделать освежающие замены, а не на последних минутах матча. Но это решение главного тренера, он видит и чувствует игру. А вот Ребров быстрее сориентировался, его замены пошли на пользу, команда прибавил в креативе, в движении и вышедший игрок забил мяч. Поэтому 2:2 - закономерный результат.
Играли две равные команды, но "Динамо" упустило победу, тем самым себя наказав. Все логично!
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