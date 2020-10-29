Иван Яремчук: Ребров быстрее сориентировался, его замены пошли на пользу

Легенда "Динамо" Иван Яремчук подвел итого матча группового этапа Лиги чемпионов, где киевляне упустили победу с "Ференцварошем". Команда Луческу вела 0:2, но позволила сопернику отыграться, при этом второй мяч был забит на 90-й минуте.

"Динамо" провело два разных тайма. В первом играли здорово, а во втором присутствовала некая успокоенность, а порой и расхлябанность. Поэтому и были наказаны, позволив сопернику забить два мяча. А чтобы выигрывать, нужно играть не 45 минут, а все 90. Футбол такое не прощает! Это можно назвать провалом! Как так можно? Вести 2:0 и не удержать победу.

В первой половине все давалось: держали под контролем мяч, играли в короткий и средний пас, владели полностью преимуществом. И главное, наконец, мы увидели, что "Динамо" поменяло схему, играя не от обороны, как во всех предыдущих матчах, а на атаку, действуя первым номером. Навязали сопернику свою игру, забили два мяча, и казалось, во втором тайме за счет класса доведут поединок до логического завершения.

Но все перевернулось. Отдали инициативу, начали не успевать, проигрывать единоборства и как следствие ненужные фолы и карточки. Особенно непонятные действия Сидорчука, где вообще не было никакой необходимости прыгать в ноги сопернику. А ведь после удаления эти восемь минут стали решающими. И гол пропустили, и едва выдержали последний штурм "Ференцвароша". Могли и проиграть. Хорошо, что Бойко выручил, потащив мяч из под перекладины.

Уже традиционно есть проблема в центральной зоне защиты. Два гола венгры забили именно из этих зон. В первом случае нападающему в штрафной площадке дают спокойно принять мяч, развернуться и пробить. Никто не играет с ним плотно. И второй гол - та же ошибка. Опять игрок хозяев в штрафной получил мяч, развернулся, отдал партнеру и тот с пяти метров забивает. Два гола - грубейшие ошибки обороны. На последних минутах просто не хватило концентрации. Да и в атаке во втором тайме ничего не создали.

Можно предъявить претензии к Супряге за его пассивность. Выдали много авансов, но пока он их не оправдывает. Где-то после 70-й минуты динамовцы начали физически проседать, и тут бы сделать освежающие замены, а не на последних минутах матча. Но это решение главного тренера, он видит и чувствует игру. А вот Ребров быстрее сориентировался, его замены пошли на пользу, команда прибавил в креативе, в движении и вышедший игрок забил мяч. Поэтому 2:2 - закономерный результат.

Играли две равные команды, но "Динамо" упустило победу, тем самым себя наказав. Все логично!